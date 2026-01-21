Hansi Flick: "Tenemos margen para mejorar y mucho potencial"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró tras la victoria de este miércoles ante el Slavia Praga (2-4) en la Liga de Campeones que su equipo todavía tiene "margen para mejorar" y "mucho potencial", y subrayó que los blaugranas mantienen opciones de terminar entre los ocho primeros de la Fase Liga y acceder, si ganan bien al Copenhagen, a los octavos de final.

"Es posible, es sólo un partido. Tenemos margen para mejorar, tenemos mucho potencial, tenemos tiempo para mejorar", afirmó el técnico alemán en rueda de prensa, tras un triunfo trabajado en la capital checa.

"No será un partido fácil, Pedri estará fuera, Frenkie se lo perderá amonestado, veremos si están Ferran y Lamine. Tendremos que gestionarlo, pero tenemos la oportunidad de terminar entre los primeros ocho y no empezamos bien esta Champions", señaló sobre ese último duelo contra los daneses.

Añadió, en este sentido, que tendrán la oportunidad de ser 'Top 8' y es lo que buscarán. "Queremos ganar para tener dos partidos menos, que nos ayudaría a recuperarnos. Pero si tenemos que jugarlos, lo haremos sin problema", añadió sobre esa posibilidad de no ser 'Top 8' y de tener que pasar por los 'Play-offs'.

Flick valoró el encuentro ante el Slavia Praga y la reacción de su equipo tras un inicio complicado. "Ya dije que sería un partido complicado, el Slavia ha tenido semanas para prepararse y lo ha hecho muy bien. No ha sido fácil defender, pero estoy contento porque hemos podido remontar y el equipo ha jugado muy bien y hemos merecido los tres puntos", señaló.

El técnico blaugrana destacó también el contexto adverso del duelo. "Es una victoria muy importante. Tras los dos goles en contra a balón parado hemos remontado y eso es bueno. No era fácil jugar hoy, hacía mucho frío y el Slavia jugó muy bien. Es un equipo muy físico, con transiciones y balones peligrosos. Especialmente en la segunda mitad estuvimos mucho mejor", afirmó.

Sobre la lesión de Pedri, Flick reconoció que las sensaciones no son positivas, a la espera de las pruebas médicas. "Estas cosas ocurren, no sé exactamente todavía cuántas semanas de baja serán, mañana lo sabremos. Pero no son buenas noticias", indicó.

En ese sentido, valoró la aportación de los jugadores que salieron desde el banquillo. "Dani Olmo ha entrado tras la lesión y ha marcado, también Rashford ha entrado y ha jugado bien, como Araujo y Bernal. Está bien que los que entren den rendimiento inmediato", apuntó.

El entrenador alemán elogió igualmente la actuación de Fermín López. "Es jugador nuestro, podemos decidir si se va o no. Se quedó y es bueno para él. Vive por el Barça y aprecio mucho lo que he visto de Fermín", aseguró. "Fermín es muy bueno y lo hizo muy bien. También Dani Olmo estuvo bien cuando entró y Lewandowski jugó 90 minutos luchando. Es muy bueno de ver".

Por último, explicó el abrazo a Ronald Araujo tras el final del encuentro. "Para él también ha sido interesante, un gran momento, volver a jugar en la Champions. Que haya ganado ese uno contra uno, en carrera, también. Ha estado muy bien, nos ha ayudado en los últimos minutos y por eso he ido a por él, a abrazarle, porque nos ha ayudado mucho. No ha sido fácil para él, pero ha vuelto", celebró.