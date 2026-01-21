Galán (Iberdrola) llama en Davos a acelerar inversiones en redes, ya que la electrificación es "imparable"

El reciente impulso para modernizar infraestructuras eléctricas se ha visto reflejado en el impulso que estados como Nueva York están considerando para triplicar la inversión en líneas de transmisión y distribución, así como en la creciente atención que reciben los sistemas energéticos críticos en Estados Unidos. Esta tendencia internacional, que incluye la priorización de proyectos y la agilización de permisos, formó parte central de la intervención de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, durante el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, según informó la propia compañía.

De acuerdo con la información difundida por Iberdrola y reportada por varios medios durante el evento, Galán identificó la electrificación como un proceso irreversible, sosteniendo que la electricidad resulta indispensable para aplicaciones emergentes como los centros de datos, los vehículos eléctricos y las bombas de calor. Galán advirtió que la demanda global de electricidad aumentará en un 50% para el año 2035 y podría duplicarse en 2050. Ante este escenario, propuso que la inversión en redes eléctricas debe triplicarse y consideró fundamental reforzar la generación de energía limpia y proporcionar seguridad regulatoria a los inversores. Entre sus argumentos, sostuvo que "las redes serán un vector de liderazgo y competitividad mundial" en el futuro próximo, puntualizó la compañía en el comunicado divulgado tras el foro de Davos.

La intervención del presidente de Iberdrola en Davos subrayó la exigencia de transformar y actualizar las redes eléctricas, muchas de las cuales datan de hace más de un siglo, para responder de manera efectiva al incremento de la demanda y a las nuevas aplicaciones. Según consignó la empresa, Galán enfatizó que la red eléctrica funciona como la columna vertebral del sistema energético y advirtió sobre el riesgo de no acompañar la expansión de la capacidad de generación renovable con la modernización de las redes. De acuerdo con sus declaraciones, “ahora se necesitan redes capaces de absorber toda esa energía y llevarla a consumidores e industrias de forma segura y competitiva”. Insistió en que la electrificación no podrá avanzar sin suficientes redes e interconexiones.

Durante su participación, Galán valoró positivamente el reciente ‘European Grid Package’ impulsado por la Comisión Europea, el cual coloca en el centro del debate las necesidades de las redes eléctricas. Solicitó también la priorización de proyectos considerados críticos, la simplificación de procedimientos para la obtención de permisos y la revisión de los sistemas de retribución, con el fin de atraer capital hacia actividades reguladas clasificadas como esenciales para la transición energética. Según reportó la empresa, el dirigente de Iberdrola defendió que la inversión en infraestructuras debe acelerarse y garantizarse mediante marcos regulatorios estables y predecibles.

En relación con el contexto internacional, Galán remarcó la urgencia y el compromiso que existe en Estados Unidos por renovar sus sistemas de infraestructura eléctrica, especialmente en estados de la costa este. Según los datos proporcionados por Iberdrola, las autoridades locales consideran ampliar a gran escala la inversión para afrontar el reto que representa el crecimiento de la electrificación y la diversificación energética.

Además, el presidente de Iberdrola abordó la dimensión estratégica de la seguridad energética, declarando que resulta inseparable de la seguridad nacional. Galán abogó por el pragmatismo tecnológico en los procesos de transición, señalando que el aprovechamiento de los recursos naturales debe ajustarse a las circunstancias geográficas de cada nación. A este respecto, manifestó que “todas las tecnologías cuentan, pero cada país debe usar sus recursos naturales: sol donde hay sol, viento donde hay viento; no tiene sentido planificar contra la geografía”, según registró la propia compañía.

Iberdrola, la mayor compañía eléctrica europea por capitalización de mercado y una de las dos más grandes a nivel mundial, figura entre las empresas con mayor presencia e inversión en el sector de renovables y almacenamiento de energía. Durante el evento, Galán destacó la política estratégica que la empresa adoptó hace más de veinte años, apostando de manera significativa por la expansión en redes, energías renovables y sistemas de almacenamiento, lo que permitió al grupo multiplicar su tamaño más de diez veces. Según la planificación presentada por la compañía, Iberdrola prevé destinar cerca de 60.000 millones de euros en inversiones durante los próximos cuatro años, asignando más de dos terceras partes de esos recursos a la mejora y ampliación del sistema de redes eléctricas.

Para llevar adelante este programa de inversiones, Galán recalcó que la existencia de marcos regulatorios estables, transparentes y favorables resulta un requisito indispensable para garantizar la captación de recursos y el éxito en la transición energética. Según detalló el presidente de Iberdrola en Davos, la empresa basa su éxito en la ambición, la visión y la capacidad demostrada durante sus 125 años de trayectoria para acometer los objetivos que se plantea.