Enba ve un "paso adelante" la paralización del acuerdo Mercosur pero advierte de que "queda una batalla pendiente"

El coordinador del sindicato agrario vasco, Enba, Xabier Iraola, transmitió un mensaje de agradecimiento a los agricultores que participaron recientemente en movilizaciones en defensa del sector, subrayando que esta acción colectiva permitió alcanzar algunos de los objetivos planteados, en particular frenar la implementación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur. A la vez, Iraola recalcó que persiste una batalla relevante, referida a la posible ratificación definitiva del pacto en el Parlamento Europeo, que se prevé podría tener lugar en los próximos meses.

De acuerdo con la información publicada por Enba y recogida por diversos medios de comunicación, la decisión alcanzada este miércoles en el pleno del Parlamento Europeo implica la denuncia del acuerdo Unión Europea-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta resolución, aprobada por una diferencia mínima de diez votos, busca que el TJUE determine la compatibilidad del tratado comercial con las normas y tratados comunitarios. Según reportó Enba, como consecuencia de esta medida, el proceso de ratificación del acuerdo queda suspendido temporalmente, aunque la Comisión Europea mantiene la facultad de avanzar con una aplicación provisional mientras se aguarda el dictamen jurídico.

El sindicato agrario consideró esta suspensión como un avance en la protección de los intereses del sector agrícola, al suponer un retraso en la entrada en vigor de un acuerdo que, en opinión del colectivo, podría impactar de manera negativa a los productores europeos. Sin embargo, los representantes de Enba puntualizaron a través de declaraciones recogidas por los medios que el proceso político en torno al acuerdo de Mercosur continúa su curso. Iraola apuntó que aún se desconoce si la votación definitiva para ratificar el tratado tendrá lugar en febrero o marzo, advirtiendo que ese momento representará la fase clave para la aprobación o rechazo en el Parlamento Europeo.

Sobre este proceso, Iraola aseguró que “entonces será la batalla definitiva, si el Parlamento Europeo ratifica o no el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur. Por lo tanto, nos queda una batalla pendiente”, en palabras difundidas por Enba. El dirigente también señaló que los agricultores, identificados como baserritarras en el ámbito local, consiguieron “poner un impedimento en el camino” en relación con el avance del acuerdo, aunque subrayó la necesidad de observar cómo evoluciona la cuestión en los próximos meses.

La movilización del sector agrario vasco fue resaltada por Enba como determinante en el desarrollo de los acontecimientos recientes. Iraola transmitió que la unidad y la organización sindical resultan esenciales para conjugar fuerzas y defender los intereses comunes. Explicó que el sindicato se mantendrá alerta y adelantó que en los próximos días se informará a los miembros sobre las futuras acciones de movilización, considerando el calendario político pendiente y la posibilidad de que el acuerdo llegue nuevamente a la agenda del Parlamento Europeo.

La decisión adoptada por la Eurocámara de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea responde, según detalló Enba, a dudas planteadas sobre la compatibilidad del acuerdo Mercosur con la legislación comunitaria. El proceso judicial, aunque ralentiza la ratificación, no impide en principio la aplicación provisional del pacto, ya que esta decisión recae sobre la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión.

Enba insistió en que la suspensión representa un paso adelante y un reconocimiento al esfuerzo colectivo de los baserritarras, aunque advirtió sobre la importancia de mantener la presión social y sindical para reforzar la posición del sector ante las próximas fases del proceso de negociación y ratificación. El sindicato pretende emplear la coyuntura actual para estimular la participación de los agricultores en las decisiones que afectan al sector y reforzar la estructura sindical de cara a los retos inmediatos.

El anuncio del Parlamento Europeo se suma así a un ambiente de incertidumbre en las negociaciones Unión Europea-Mercosur, donde se debate el equilibrio entre los intereses comerciales y la protección de los sectores productivos locales. Tal como reportó Enba, el sindicato continuará monitorizando la situación para reaccionar ante los próximos pasos en Bruselas y en el ámbito comunitario, haciendo un llamamiento a seguir organizados y movilizados en defensa del sector agrario vasco.