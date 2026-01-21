El oro se acerca a los 4.900 dólares ante la incertidumbre global desatada por Trump

La cotización del oro al contado prosigue su escalada y, tras superar hoy por primera vez la cota de los 4.800 dólares, se aproxima incluso a los 4.900 dólares por onza en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Europa sobre Groenlandia, que alimentan el temor a una guerra comercial entre lo socios de ambas orillas del Atlántico.

La incertidumbre sobre el nuevo conflicto abierto por Donald Trump con sus socios europeos se suma a la persistente inestabilidad geopolítica, las compras de oro de los bancos centrales y las perspectivas de nuevos recortes de tipos de la Reserva Federal, impulsando la cotización del oro hasta un máximo histórico intradía de 4.888,13 dólares, con una subida superior al 2,5% respecto del último cierre.

De este modo, el precio de la onza de oro, que rompía la barrera de los 4.500 dólares a finales de 2025 y alcanzaba por primera vez los 4.600 dólares hace apenas una semana, acumula en lo que va de 2026 una revalorización superior al 13%, después de despedir 2025 como su mejor año desde 1979, con una subida de casi el 70%.

Los recientes encontronazos entre Estados Unidos y sus socios europeos y la posibilidad de que estos desencuentros acaben desembocando en un enfrentamiento comercial alientan la búsqueda de activos refugio por parte de los inversores, acelerada por el debilitamiento del dólar, que hace más atractiva la compra de oro para inversores del resto del mundo.