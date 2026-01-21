El Congreso presenta una moción de censura al presidente por sus reuniones secretas con un empresario chino

Las fotografías del presidente José Jerí ingresando discretamente, protegido por una capucha y gafas de sol, a un local clausurado que pertenecía al empresario chino Zhihua Yang, emergieron a finales de diciembre en medios peruanos. Estas imágenes, divulgadas mientras el Congreso de Perú se encontraba en receso, se sumaron a la controversia de varias citas no declaradas del mandatario. Según reportó la prensa local, tales encuentros se llevaron a cabo fuera de la agenda oficial y en vehículo presidencial, lo cual desencadenó críticas por la ausencia de transparencia. En este contexto, el Congreso presentó este miércoles una moción de censura, iniciativa respaldada por diputados de diversas bancadas, en respuesta a las reuniones secretas entre Jerí y el empresario chino, tal como detalló el medio Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, la medida impulsada por legisladores de múltiples fuerzas políticas exige ahora la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir la censura, ya que el Parlamento permanece en receso hasta marzo. La moción ha contado con el respaldo de aproximadamente veinte diputados, incluyendo tanto representantes de la izquierda como de partidos de derecha como Acción Popular y Avanza País.

Ruth Luque, del Bloque Democrático, manifestó en sus redes sociales, citada por Europa Press, que “un presidente reiteradamente mentiroso que tiene reuniones escondidas y al parecer negociazos con empresarios no merece estar más en el cargo”. La diputada cuestionó si el fujimorismo y fuerzas políticas de derecha darán protección a Jerí, señalando el antecedente de la expresidenta Dina Boluarte, quien enfrentó varios intentos previos de destitución impulsados por la oposición debido a distintos escándalos e irregularidades antes de ser sucedida por Jerí.

Europa Press informó que el documento dirigido a Jerí reconoce su doble función como presidente del Congreso y como presidente encargado del país tras el cese de Boluarte. En caso de prosperar la moción de censura —lo cual requeriría la organización efectivamente de un pleno extraordinario, a cargo del presidente interino del Parlamento, Fernando Rospigliosi, o mediante la solicitud de 43 diputados—, Jerí perdería ambos cargos, tanto al frente del Congreso como en la jefatura del Estado.

Según la normativa parlamentaria detallada por Europa Press, la destitución de Jerí implicaría que los tres vicepresidentes de la Mesa Directiva asumirían provisionalmente el control y convocarían a una nueva elección para determinar al próximo presidente del Congreso, encargado a su vez de organizar las elecciones previstas para abril de 2026.

Europa Press también publicó declaraciones directas de Jerí en una entrevista con Canal N, donde el mandatario reconoció haberse reunido con Zhihua Yang en tres ocasiones recientes, reiterando que esos encuentros no tenían carácter ilícito. El presidente afirmó: “Hay un propósito de distorsionar actos comunes como ir a un chifa o ir a comprar a una tienda”. Asimismo, Jerí explicó que durante una de esas visitas al restaurante chino estuvo presente Ji Wu Xiaodong, sujeto investigado por tráfico ilegal de madera, aunque aseguró no estar al tanto de las actividades de todas las personas presentes debido a su vínculo solo con el propietario del local. Al respecto, Jerí comentó: “Yo no puedo conocer todas las actividades que realizan los amigos de quien era mi amigo”, en referencia a Zhihua Yang, con quien aseveró haber cortado relación tras detectar posibles perjuicios para la Presidencia.

La iniciativa de censura surge mientras en el Congreso persisten las críticas respecto de eventuales arreglos irregulares entre Jerí y empresarios extranjeros, planteó Europa Press. El proceso para destituir al mandatario se encuentra a la espera de la conformación de un pleno extraordinario, lo que podría ocurrir por decisión del presidente interino de la cámara o tras el pedido formal de un grupo numeroso de legisladores.

Si Jerí queda fuera de ambos cargos, la regulación interna del Parlamento, según reportó Europa Press, establece que los vicepresidentes del Congreso quedarían a cargo hasta elegir a un nuevo titular de la cámara, que asumiría la presidencia interina del país en el tramo final del periodo previsto hasta las elecciones generales de 2026.

El episodio de las visitas discretas, especialmente por el contexto de las denuncias previas contra altos funcionarios y las dificultades para asegurar transparencia en los vínculos entre autoridades y empresarios, ha reactivado el debate acerca del funcionamiento de los controles políticos y el uso de mecanismos de control parlamentario en el país andino. A pesar de los cuestionamientos, Jerí insistió ante Canal N, según recogió Europa Press, que no tenía “nada que ocultar” y que tras las revelaciones sobre las actividades de Yang decidió romper el vínculo personal, considerando que su antigua amistad resultaba perjudicial para la gestión pública.

La moción de censura se suma a los antecedentes de crisis políticas recientes en Perú, donde tanto oficialismo como oposición han impulsado mecanismos de control y remoción de autoridades en el marco de acusaciones de opacidad, corrupción y supuestas negociaciones indebidas. El curso que tome esta moción dependerá del eventual periodo de sesiones extraordinarias y del consenso político en el Parlamento para avanzar hacia una posible reconfiguración de la Presidencia antes de los comicios previstos.