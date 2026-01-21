COAG celebra que el Parlamento Europeo paralice Mercosur e insta al campo a seguir "peleando en la calle"

El secretario provincial de la COAG, Andrés Góngora, aseguró que la presión sostenida de agricultores y ganaderos, tanto en las calles como en las gestiones institucionales, ha comenzado a incidir en las decisiones legislativas sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Según informó el medio, este dirigente señaló que “hemos convencido a una mayoría del Parlamento Europeo para cuestionar un acuerdo que es dañino para el sector agrario europeo” y volvió a emplazar al sector agrícola a mantener la movilización, orientando el esfuerzo hacia lograr la paralización definitiva del tratado.

De acuerdo con la información publicada, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) calificó como positiva la decisión adoptada por el Parlamento Europeo de suspender el proceso de ratificación del acuerdo de comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Esta resolución implica remitir el pacto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que valore su conformidad con la legislación comunitaria, acción que COAG interpreta como resultado directo de las protestas y el rechazo expresado por el sector primario.

Tal como consignó el medio, la convocatoria de COAG busca involucrar a todo el sector agrario español en una serie de protestas adicionales, con énfasis especial en las movilizaciones programadas hasta final de mes, particularmente el día 29. Góngora manifestó que, aunque la suspensión representa un avance desde su perspectiva, la organización no considera cerrado el proceso y entiende necesaria la continuidad de las acciones de presión para evitar la ratificación definitiva del tratado en el Parlamento Europeo.

El medio detalló que la decisión adoptada en el pleno del Parlamento Europeo llegó por una diferencia de apenas diez votos: 334 parlamentarios votaron a favor de solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un dictamen jurídico sobre la compatibilidad del acuerdo Mercosur con el Derecho comunitario, mientras que 324 lo hicieron en contra y 11 se abstuvieron. Esta propuesta, impulsada por grupos de izquierda europeos, resultó determinante para que el proceso de ratificación quede suspendido, al menos hasta que exista una valoración por parte del TJUE. Al mismo tiempo, explicó la publicación, resultó rechazada una iniciativa similar impulsada por Patriotas por Europa, una agrupación de ultraderecha, que obtuvo 225 votos a favor, frente a 402 en contra y 13 abstenciones.

Según informó el medio, la Comisión Europea ha mantenido el respaldo al acuerdo. La presidenta Ursula von der Leyen firmó el pasado domingo el pacto comercial durante una visita oficial a Paraguay y lo defendió recientemente ante el pleno del Parlamento Europeo, destacándolo como un “momento histórico”. Tras el resultado de la votación, la portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill, precisó ante la prensa que, a juicio de Bruselas, la argumentación de la Eurocámara para acudir al Tribunal de Justicia “no está justificada”, al considerar que se han aplicado medidas adicionales a nivel europeo con la finalidad de responder a las inquietudes expresadas por los eurodiputados.

Según reportó el medio, el propio Góngora insistió en la necesidad de que los agricultores y ganaderos mantengan la presión, no solo con las manifestaciones ya anunciadas sino sumándose a nuevas movilizaciones que podrían organizarse según cómo avance el proceso dentro de las instituciones europeas. Subrayó que las organizaciones Asaja, COAG y UPA habían anunciado, la semana anterior, una intensa semana de protestas y tractoradas para ejercerse durante la última semana de enero. El objetivo de estas movilizaciones es incrementar la presión política y social contra el acuerdo Mercosur, buscando concentrar la mayor parte de las acciones en el ámbito nacional el jueves 29 de enero.

El medio detalló que, si bien la decisión del Parlamento Europeo implica la suspensión de la ratificación, no necesariamente impide la aplicación provisional del tratado, ya que esa facultad corresponde a la Comisión Europea. Esto implica que la disputa institucional aún no ha finalizado y sigue abierta la posibilidad de que se implementen partes del acuerdo mientras se resuelve la cuestión jurídica en el Alto Tribunal.

Fuentes del propio Parlamento Europeo explicaron, según citó el medio, que las dudas acerca de la compatibilidad del tratado con el Derecho comunitario constituyeron el principal argumento para que el pleno solicitara la revisión judicial. Aunque el acuerdo recibía el respaldo de la Comisión, la diferencia en el Parlamento reflejó un clima de división dentro de las instituciones europeas sobre el impacto de este tratado en la agricultura europea y en otras áreas sensibles.

También según informó el medio, la Comisión Europea ha recalcado su intención de estudiar en profundidad la situación derivada de la decisión parlamentaria antes de emitir una declaración definitiva sobre los próximos pasos a seguir en relación con Mercosur.

La suma de protestas, el respaldo a las demandas del sector primario y la tendencia de las organizaciones agrarias a intensificar sus acciones en las próximas semanas multiplican la presión sobre las instituciones europeas y sobre los gobiernos nacionales que participan en la negociación y aplicación del tratado Mercosur. El proceso de revisión jurídica y la organización de nuevas movilizaciones marcan el contexto en el que se determinará el futuro de este acuerdo comercial en la Unión Europea.