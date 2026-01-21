Barry Callebaut nombra consejero delegado a Hein Schumacher, exCEO de Unilever

Hein Schumacher, quien se desempeñó como máximo directivo de Unilever entre 2023 y 2025, asume la dirección ejecutiva de Barry Callebaut a partir del 26 de enero, reemplazando a Peter Feld, quien dirigía la compañía suiza desde 2023. La chocolatera, considerada la mayor a nivel global, comunicó que Feld dejará su cargo tras la finalización del programa de transformación BC Next Level, aunque continuará acompañando a la empresa durante el periodo de transición, según informó Barry Callebaut en un comunicado oficial.

De acuerdo con el medio, la decisión deriva de una exhaustiva búsqueda internacional desarrollada por el consejo de administración, cuyo presidente, Patrick De Maeseneire, destacó la trayectoria del ejecutivo holandés, de 54 años, como particularmente adecuada para liderar la empresa en una nueva etapa. El medio consignó que De Maeseneire subrayó el perfil de Schumacher al afirmar que el consejo se complace en recibirlo como nuevo CEO de Barry Callebaut, resaltando la necesidad de guiarlos durante la siguiente fase corporativa.

La transición en la dirección ocurre en un contexto complejo para la industria del chocolate. El medio detalló que la empresa se enfrenta a una coyuntura marcada por "turbulencias de mercado sin precedentes", en palabras del propio Schumacher, lo que genera desafíos y oportunidades significativas para la organización. El nuevo CEO expresó que la compañía se encuentra ante el desafío de sortear presiones de mercado, pero percibe una "oportunidad clara para retomar el crecimiento, fortalecer la cultura interna y mejorar el rendimiento empresarial".

En su anuncio, según consignó el comunicado de Barry Callebaut, Schumacher se comprometió a capitalizar este momento clave en el que la empresa busca consolidar su liderazgo y crecer frente a las dificultades recientes. La salida de Feld se produce con la conclusión del programa BC Next Level, una iniciativa orientada a transformar las operaciones y procesos internos, cuya culminación marca el cierre de una etapa de cambio en la empresa suiza.

Barry Callebaut remarcó que Feld, a pesar de dejar la máxima función ejecutiva, se mantendrá disponible durante la transición para facilitar la entrada de Schumacher, asegurando la continuidad en la gestión. El medio reportó, además, que la búsqueda del nuevo CEO incluyó candidatos de diversas regiones, una señal de la importancia que otorga la compañía suiza a captar liderazgo a nivel mundial y de la apuesta por Schumacher como figura central para encarar la nueva etapa.

La elección de Schumacher para la dirección ejecutiva refuerza la estrategia de la empresa de orientar sus esfuerzos hacia la consolidación y expansión internacional, en un entorno de competencia creciente y cambios en la demanda global. Según la información publicada, la transición responde también a la necesidad de renovar el liderazgo para responder a las exigencias del mercado actual y apoyar la realización de las metas corporativas de Barry Callebaut.