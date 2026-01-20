Trump insinúa que quiere "involucrar" a Machado en el futuro de Venezuela

Durante su intervención en una conferencia celebrada en el aniversario de su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump abordó el futuro de Venezuela con mención especial a los sectores de la oposición. Entre los puntos principales de su intervención, el presidente de Estados Unidos aludió a conversaciones mantenidas con la opositora venezolana María Corina Machado y sugirió la posibilidad de que se le asigne un papel relevante en las iniciativas sobre Venezuela que impulse su administración. Según reportó el medio que cubrió el evento, estas declaraciones llegan a pocos días del encuentro oficial celebrado entre ambos en Washington, tras una operación militar estadounidense a inicios de mes en ese país sudamericano; este operativo resultó en alrededor de cien víctimas mortales y la captura del presidente Nicolás Maduro.

El medio detalló que, durante la rueda de prensa, Trump expresó: "Una mujer increíblemente amable hizo algo increíble. Estamos hablando con ella, y quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo". Trump recalcó que este acercamiento tiene lugar, según sus palabras, "por el compromiso único con la libertad" que considera evidencia en María Corina Machado, quien le entregó personalmente la medalla del Nobel de la Paz obtenida semanas atrás en Oslo.

Según informó la fuente original, la entrega de la medalla sucedió en el contexto de esta visita oficial a la Casa Blanca. Pese a la distinción, la Fundación Nobel previamente destacó el carácter intransferible e irrevocable de sus galardones. Este matiz institucional no impidió que Trump presentara el gesto de Machado como un aval simbólico a favor de su posicionamiento en favor de la democracia en Venezuela.

La intervención de Trump incluyó también valoraciones sobre la situación actual del país sudamericano y las relaciones bilaterales. Según consignó el medio, el mandatario estadounidense atribuyó a la liberación de reos venezolanos hacia territorio estadounidense uno de los motivos de mayor fricción reciente entre ambos países. En sus palabras, explicó: "Una de las razones por las que ahora siento tanto rechazo a Venezuela es porque, según afirma, abrió sus cárceles a Estados Unidos".

A pesar de estas críticas, Trump declaró: "Me encanta Venezuela", y valoró que las autoridades actuales del país, bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez, "han estado trabajando muy bien" con las instancias del gobierno estadounidense. De acuerdo con lo publicado, Trump indicó que la cooperación entre los dos ejecutivos ha permitido avances y que, hasta el momento de su declaración, lo califica como un periodo de buenos resultados.

La dimensión económica también ocupó parte central de sus palabras. Trump priorizó el potencial energético de Venezuela y los movimientos de empresas del sector. "Las compañías petroleras se están preparando para hacer inversiones masivas allí. Tienen más petróleo que incluso Arabia Saudí", sostuvo durante la conferencia, de acuerdo con lo informado por el medio.

La reaparición de Machado en un papel visible y el explícito ofrecimiento de Trump han sido destacados como una posible señal sobre la estrategia futura que perseguirá Estados Unidos en relación con el proceso de transición política venezolana y el acercamiento a figuras de la oposición. El encuentro en el que la opositora otorgó a Trump la medalla del Nobel de la Paz, recibido ella semanas antes en Oslo, fue retratado por la prensa internacional como un acto con implicaciones políticas y simbólicas, según indicó el medio.

La operación militar estadounidense previa al encuentro marcó un episodio crítico en la agenda de política exterior de la Casa Blanca. Según la información, dicho operativo derivó en la muerte de aproximadamente un centenar de personas y la detención de Nicolás Maduro, hechos que reestructuraron el mapa político interno de Venezuela y alteraron las dinámicas de poder en la región.

En sus declaraciones, el presidente estadounidense resumió los nuevos avances en la relación bilateral tras el cambio de liderazgo en Caracas, reiterando que "les ha ido muy bien hasta ahora". Tras ese balance, insistió en destacar las oportunidades para la industria petrolera y la posibilidad de inversiones a gran escala, tema que considera clave para la recuperación y el posicionamiento internacional del país sudamericano.

El acercamiento entre Trump y Machado, así como las menciones a posibles roles futuros para la dirigente opositora, se producen en un contexto de cambio acelerado en la política venezolana y en la postura estadounidense en la región. Las referencias a la distinción internacional de Machado, unidas a las iniciativas políticas y diplomáticas señaladas durante la comparecencia presidencial, dan cuenta de un proceso en desarrollo que, según lo consignado por el medio, podría abrir nuevas formas de colaboración entre Estados Unidos y la facción opositora venezolana.