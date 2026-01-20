Togo detiene y extradita a Burkina Faso al expresidente de transición burkinés Paul-Henri Sandaogo Damiba

El Gobierno de Togo ha anunciado este martes la detención del expresidente de transición burkinés Paul-Henri Sandaogo Damiba y su extradición a Burkina Faso, donde ha sido acusado de estar detrás de varios intentos de golpe de Estado, tras una orden de extradición emitida el 12 de enero por Uagadugú tras desvelar otro intento de asonada contra la junta militar que encabeza Ibrahim Traoré.

El Ministerio de Justicia togolés ha indicado en un comunicado que recibieron el 12 de enero una petición de extradición por parte de Burkina Faso por cargos de "malversación, enriquecimiento ilícito, corrupción, incitación a la comisión de delitos y crímenes, receptación agravada de bienes y blanqueo".

Así, ha apuntado que, una vez examinada la legalidad de la petición, procedieron a la detención de Damiba, arrestado el 16 de enero, antes de agregar que fue extraditado a Burkina Faso apenas un día después, sin que las autoridades burkinesas se hayan pronunciado por ahora ni hayan confirmado este extremo.

Damiba fue presidente interino de Burkina Faso entre el 31 de enero y el 30 de septiembre de 2022 después de ascender al puesto a raíz del golpe de Estado de enero de ese año contra el presidente electo, Roch Marc Christian Kaboré. Sin embargo, fue depuesto en una segunda asonada liderada por Traoré.

Las autoridades burkinesas confirmaron a principios de enero la desarticulación de un supuesto "intento de desestabilización" que incluía planes para el asesinato de altos cargos, entre ellos Traoré, al tiempo que acusó a Damiba de estar detrás de este presunto complot en el país africano.

El ministro de Seguridad burkinés, Mahamadou Sana, sostuvo que las fuerzas de seguridad "han desarticulado por enésima vez" un "intento de desestabilización", antes de agregar que, una vez se materializara el asesinato de Traoré, estaba prevista "una intervención militar terrestre por parte de fuerzas exteriores" sin especificar, antes de apuntar directamente a Damiba como "actor principal" y como responsable de "concebir y planificar las acciones, buscar y movilizar fondos y reclutar a poblaciones civiles y militares".

La junta militar en pie en Burkina Faso desde el golpe de Estado de septiembre de 2022 ya afirmó en abril de 2025 haber desarticulado un "gran complot" destinado a "sembrar el caos total" y aseguró que los 'cerebros' de esta intentona estarían en Costa de Marfil, en línea con las reiteradas acusaciones de Uagadugú contra el país vecino por acoger a opositores y disidentes.

Las autoridades burkinesas han protagonizado un alejamiento progresivo de su anterior aliado, Francia, y se ha acercado a Rusia, al tiempo que ha forjado una alianza con las juntas de Níger y Malí para crear la Alianza de Estados del Sahel (AES) con el objetivo declarado de mejorar la coordinación a nivel de seguridad, ante los numerosos atentados yihadistas en esta zona del continente durante los últimos años.