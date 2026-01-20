Previa del Slavia Praga - FC Barcelona

El FC Barcelona visita este miércoles al Slavia Praga en el Eden Arena (21.00 horas/Movistar+) en la séptima y penúltima jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, en un duelo clave para las aspiraciones blaugranas de asegurar su presencia entre los ocho primeros clasificados y evitar el cruce previos a los octavos en la competición continental.

El conjunto de Hansi Flick llega a Praga tras lograr su primer triunfo en tres jornadas en la última jornada europea, tras ganar al Eintracht Frankfurt (2-1) en el estreno del nuevo Spotify Camp Nou, y ocupa actualmente la decimoquinta posición de la clasificación, con diez puntos. Y enfrente tendrá a un Slavia Praga que cerró la sexta jornada en el puesto 33, con solo tres puntos fruto de tres empates, y sigue sin conocer la victoria en esta edición del torneo.

El Barça afronta el compromiso con varias bajas importantes, como la de un Lamine Yamal que no está disponible por sanción, tras acumulación de tarjetas. Tampoco ha viajado Ferran Torres, que sufre una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha y estará alrededor de diez días de baja, ni el portero Marc-André ter Stegen, pendiente de que se haga oficial su cesión al Girona FC hasta final de temporada.

Pero la principal novedad positiva es la recuperación de Raphinha, que vuelve a estar disponible tras perderse el último partido ante la Real Sociedad (derrota en Anoeta por 2-1) por un golpe y haber recibido ya el alta médica. Sin duda, junto a que Pedri esté bien pese a la dureza del último duelo liguero, son la mejor noticia para Flick.

En el apartado estadístico, Marcus Rashford es el máximo goleador del Barça en esta Champions, con cuatro tantos, y esa ausencia de Torres y del '10' le abren las puertas a otra titularidad y a poder erigirse como 'pichichi' blaugrana en la Champions.

Además, el Barça mantiene un balance claramente favorable ante rivales checos, ya que permanece invicto en sus últimos ocho enfrentamientos (siete victorias y un empate) y ha ganado sus últimos cuatro partidos disputados en Chequia, con doce goles a favor.

Los únicos precedentes entre Slavia Praga y Barcelona se remontan a la fase de grupos de la temporada 2019/20, con triunfo azulgrana por 1-2 en Praga y empate sin goles en el Camp Nou. El Slavia, además, solo ha ganado dos de sus 16 partidos frente a equipos españoles en competición europea.

El conjunto checo, dirigido por Jindrich Trpisovsky, atraviesa una larga sequía continental, ya que acumula 13 partidos europeos sin ganar y no vence en la Champions League desde septiembre de 2007. "Contra un rival como este hay que jugar al máximo nivel y evitar errores, porque te castigan. Hay que presionar constantemente y arriesgar", advirtió el técnico del Slavia en la previa.

Esta es la tercera participación del Slavia Praga en la fase final de la Champions League, mientras que el Barcelona afronta su trigésima temporada en la máxima competición continental, un récord que comparte con el Real Madrid, tras participar de forma ininterrumpida desde la campaña 2003/04.

En cuanto a la clasificación, la situación del Barça hace que el duelo en Praga sea prácticamente decisivo. Con 10 puntos tras seis jornadas, deben apostarlo todo para no salir congelados (se esperan temperaturas negativas durante el partido) y volver a casa con 13 puntos, una cifra que no garantiza la clasificación directa entre los ocho primeros pero sí dejaría a los de Flick, prácticamente, dependiendo de sí mismos para lograrlo en la última jornada. Y una derrota en Praga alejaría, y mucho, al Barça de los octavos.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

SLAVIA PRAGA: Stanek; Vlcek, Zima, Chaloupek, Boril; Moses, Sadílek; Doudera, Provod, Sanyang; y Chory.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Gerard Martín; Pedri, De Jong; Rashford, Fermín López, Raphinha; y Lewandowski.

--ÁRBITRO: Chris Kavanagh (ING).

--ESTADIO: Eden Arena.

--HORA: 21.00/Movistar+.