Los Reyes visitarán la zona del siniestro, el centro de atención a afectados y Hospital Reina Sofía

La Casa Real ha notificado que entre las 12:20 y las 14:50 horas de hoy, Felipe VI y Letizia sostendrán encuentros con los equipos de psicólogos y personal sanitario que se encuentran atendiendo a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, además de visitar a quienes permanecen hospitalizados en el Hospital Universitario Reina Sofía. La decisión de los Reyes de acudir responde a la magnitud de la tragedia, que suma ya 41 víctimas mortales y ha provocado que se declaren tres días de luto oficial en todo el país.

El medio reportó que, durante la jornada, los Reyes de España estarán acompañados por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Su itinerario inicia en la zona del siniestro ferroviario y continuará por el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, donde se ha dato asistencia a los afectados, para después desplazarse hasta el hospital de referencia en la región, según informó la Casa Real.

El accidente ferroviario ha conmocionado al país, generando una inmediata respuesta institucional. De acuerdo con la información difundida por la propia Zarzuela, Felipe VI ha permanecido en contacto directo tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el presidente andaluz Juanma Moreno, informándose de los avances en las actuaciones de emergencia y los procesos de atención a víctimas y familiares. La tragedia impactó no solo a Córdoba sino al conjunto nacional, y ha originado expresiones públicas de condolencia por parte de los Reyes a través de sus redes sociales.

De acuerdo con los datos publicados, los Reyes modificaron su agenda oficial para priorizar la atención a las víctimas y sus allegados. El desplazamiento a Córdoba implicó adelantar su regreso desde Atenas, donde asistían al funeral de la princesa Irene, hermana de la Reina Sofía, que falleció la semana anterior. Ante esta circunstancia, los Reyes, junto a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, partieron de la capital griega antes de lo previsto, sin tomar parte en la posterior recepción en la catedral metropolitana ni en el sepelio realizado en el cementerio real de Tatoi, según consignó la fuente.

El medio detalló que la agenda real en España se modificó también para suspender la entrega programada de las medallas de oro en las Bellas Artes 2024, que iba a tener lugar en Toledo en la misma fecha de la visita a Córdoba. Esta anulación refleja la atención prioritaria de la Familia Real a la emergencia ocurrida en territorio andaluz, así como la voluntad de arropar a las personas afectadas por el accidente.

Durante su recorrido por el Centro Cívico Poniente Sur, los Reyes se reunirán con especialistas en salud mental, trabajadores sociales y personal médico, quienes brindan acompañamiento y apoyo a familiares de heridos y fallecidos. Posteriormente, en el Hospital Reina Sofía, visitarán a quienes han resultado lesionados en el siniestro y a sus familiares. Según lo indicado por la Casa Real, estos encuentros tienen el objetivo de conocer de primera mano las necesidades y las circunstancias de quienes han vivido la tragedia.

La catástrofe ferroviaria en las vías de Adamuz ha sido calificada como una de las más graves en la historia reciente de la región, y ha impulsado la reacción inmediata de las autoridades en coordinación con el Gobierno central y la administración autonómica. El medio destacó la presencia institucional como una muestra de respaldo a la comunidad afectada y al personal de los servicios de emergencia y asistencia.

La declaración de luto oficial por tres días en el país fue confirmada por el Ejecutivo tras la magnitud del suceso. Las banderas permanecen a media asta en señal de duelo en los edificios públicos, mientras se multiplican las acciones para dar apoyo logístico, psicológico y sanitario a los damnificados. El número de fallecidos, confirmado en 41, refuerza la dimensión del impacto social de la tragedia que ha sensibilizado a toda España, según han reflejado diferentes autoridades.

El seguimiento constante realizado por el propio Felipe VI desde los primeros momentos del accidente, así como la coordinación con las principales figuras del Ejecutivo y la Junta de Andalucía, fue reiterado por Zarzuela en un comunicado. La visita de los Reyes estuvo enmarcada en un contexto excepcional, dado que su desplazamiento desde Grecia ocurrió mientras asistían a las exequias por una integrante de la familia real.

El accidente ferroviario movilizó a numerosos equipos de emergencia, efectivos de policía y responsables del sistema de salud, quienes han continuado las tareas de búsqueda, rescate y atención tras el suceso. Los esfuerzos de coordinación incluyen la asistencia a quienes presentan lesiones físicas, así como la provisión de apoyo emocional para los familiares y allegados.

Tal como publicó la fuente, durante la jornada se prevé que los Reyes centren sus intervenciones en escuchar a los equipos de intervención y a las personas afectadas, trasladando el respaldo institucional y dando seguimiento a las iniciativas de ayuda, todo ello en un contexto marcado por la conmoción generaliza y el impacto nacional que ha provocado el siniestro ferroviario en Córdoba.