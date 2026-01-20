La sorprendente adaptación climática de los pingüinos antárticos

Un estudio de una década dirigido por Penguin Watch, en la Universidad de Oxford y la Universidad Oxford Brookes (Reino Unido), ha descubierto un cambio récord en la temporada de reproducción de los pingüinos antárticos, probablemente como respuesta al cambio climático. Estos cambios amenazan con interrumpir el acceso de los pingüinos al alimento y aumentar la competencia entre especies. Los resultados se publican por el Día Mundial de la Concienciación sobre los Pingüinos, en la revista 'Journal of Animal Ecology '.

El autor principal, Ignacio Juárez Martínez (Universidad de Oxford/Universidad Oxford Brookes), detalla: "Nuestros resultados indican que probablemente habrá 'ganadores y perdedores del cambio climático' para estas especies de pingüinos. En concreto, las condiciones cada vez más subpolares de la Península Antártica probablemente favorezcan a los generalistas como los pingüinos papúa, en detrimento de los especialistas polares como los pingüinos barbijo, especializados en kril, y los pingüinos Adelia, especializados en hielo. Los pingüinos desempeñan un papel fundamental en las cadenas tróficas antárticas, y la pérdida de diversidad de pingüinos aumenta el riesgo de un colapso generalizado del ecosistema".

Los investigadores examinaron los cambios en el momento de la reproducción de los pingüinos entre 2012 y 2022, específicamente su "asentamiento" en la colonia, la primera fecha en la que los pingüinos ocuparon continuamente una zona de anidación. Las tres especies de pingüinos estudiadas fueron el Adelia (Pygoscelis adeliae), el Barbijo (P. antarcticus) y el Gentoo (P. papua), con tamaños de colonia que van desde una docena hasta cientos de miles de nidos. Utilizaron evidencia de 77 cámaras de lapso de tiempo que observaban 37 colonias en la Antártida y algunas islas subantárticas, lo que garantiza que las conclusiones sean relevantes para la especie en su conjunto y no solo para poblaciones específicas.

Los resultados demostraron que la temporada reproductiva de las tres especies adelantó a un ritmo récord. Los pingüinos papúa mostraron el mayor cambio, con un adelanto promedio de 13 días por década (hasta 24 días en algunas colonias). Esto representa el cambio fenológico más rápido registrado en cualquier ave, y posiblemente en cualquier vertebrado, hasta la fecha. Los pingüinos Adelia y de barbijo también adelantaron su temporada reproductiva un promedio de 10 días.

El autor principal, el profesor Tom Hart (Universidad Oxford Brookes y fundador de Penguin Watch), escribe: "Los ecólogos son expertos en el conteo de poblaciones para mostrar tendencias, pero a menudo las primeras señales de declive se encuentran en los cambios de comportamiento de los animales, que pueden ser muy difíciles de monitorear. La idea de toda esta red de seguimiento es implementar un sistema que permita ambas cosas: monitorear las poblaciones y sus respuestas conductuales a las amenazas. Este estudio demuestra los beneficios de monitorear animales a nivel de paisaje".

Estos cambios récord se producen en relación con cambios en el entorno, como el hielo marino, la productividad y la temperatura. Cada cámara de monitoreo estaba equipada con un termómetro, lo que permitió a los investigadores también registrar los cambios de temperatura en las colonias. Los datos revelaron que las colonias se están calentando cuatro veces más rápido (0,3°C/año) que el promedio antártico (0,07°C/año), lo que las convierte en uno de los hábitats de calentamiento más rápido de la Tierra.

Aunque los modelos estadísticos sugieren que la temperatura parece ser uno de los factores principales de los cambios observados en la temporada reproductiva, aún no está claro si los cambios reflejan una respuesta adaptativa, lo que podría generar un desajuste con otros factores ecológicos, como la disponibilidad de presas. Incluso en el mejor de los casos, no está claro cuánta mayor elasticidad podrán mostrar estas especies si las temperaturas siguen aumentando al ritmo actual.

La coautora, la doctora Fiona Jones (Universidad de Oxford), finaliza: "Dado que los pingüinos se consideran un indicador del cambio climático, los resultados de este estudio tienen implicaciones para las especies de todo el planeta. Se necesita un mayor seguimiento para comprender si este avance récord en las temporadas de reproducción de estas especies de pingüinos está afectando su éxito reproductivo".