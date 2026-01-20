Francisco sale en defensa de Julio Iglesias: "Es el más grande del mundo como artista y como persona"

Francisco dedicó parte de su reaparición en los escenarios a recordar a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, que ha dejado un saldo de 40 fallecidos. Durante su concierto celebrado en el Teatro de La Latina en Madrid, pidió respeto y tiempo para que avance la investigación, solicitando esclarecer los motivos que provocaron el descarrilamiento de los dos trenes de alta velocidad, según informó Europa Press. El intérprete transmitió sus condolencias a los familiares de los fallecidos en un contexto marcado por el luto y la consternación.

El cantante valenciano, completamente restablecido tras sufrir graves problemas de salud en marzo de 2025, reapareció en público con un recital en la capital española. Este debut marcó el inicio de una gira nacional tras el lanzamiento de su álbum 'De cobardes no hablarán', presentado el pasado noviembre. Francisco, de 66 años, afirmó a Europa Press estar en plenitud física tras superar una insuficiencia cardíaca y respiratoria que le había producido un fallo multiorgánico, situación por la que requirió varios días de hospitalización. El artista subrayó en sus declaraciones la importancia de la salud y animó al público a cuidarse, asegurando que considera el bienestar físico como “el tesoro más grande”.

La velada también estuvo marcada por la emotividad hacia su entorno personal. El medio Europa Press detalló que Francisco dedicó palabras especiales a su esposa Paca Ribes, quien estuvo presente durante el concierto. En sus declaraciones, subrayó el acompañamiento constante que recibe de su pareja y cómo su apoyo representa un factor fundamental en su vida profesional y personal, recalcando que Ribes comparte con él la experiencia de estar sobre el escenario y que esto le ayuda en su desempeño.

Europa Press reportó que Francisco, con más de 50 años de trayectoria artística, dejó clara su intención de continuar activo en los escenarios, manifestando que no contempla la retirada por el momento y que sigue motivado por la conexión con el público, al que definió como “fantástico”. El cantante atribuyó su fortaleza actual a la experiencia adquirida y a la recuperación de su salud tras el episodio médico vivido a principios de año.

Durante el recital, el luto nacional por el accidente ferroviario en Adamuz se evidenció en las palabras del artista, quien reconoció que la tragedia había condicionado el ambiente del evento, empapando de solemnidad la jornada. Francisco recordó que se habían decretado tres días de luto por las víctimas y citó la expresión "el show sigue", en alusión a la reconocida afirmación del grupo Queen, para reflejar el compromiso con el público a pesar del dolor colectivo.

En el mismo marco, el cantante intervino para apoyar a Julio Iglesias tras las acusaciones de agresión sexual planteadas por dos exempleadas del hogar. De acuerdo con Europa Press, Francisco hizo hincapié en la necesidad de mantener el respeto a la presunción de inocencia: “No podemos crucificar ni juzgar a nadie hasta que un juez no lo diga”, sostuvo el intérprete. Además, resaltó el impacto positivo que Iglesias ha tenido en su vida y en la de muchas otras personas, tanto en lo profesional como en lo personal. “Julio Iglesias es el más grande del mundo, como artista, como persona, lo que yo conozco como persona, es un ser humano estupendo”, aseguró. Agregó que el apoyo que recibió de Iglesias fue significativo en su trayectoria y expresó su respaldo total al cantante.

La reaparición pública de Francisco, reportó Europa Press, ha supuesto un momento de reencuentro con su público en un contexto de superación personal y profesional. Este concierto en Madrid representa el inicio de una serie de presentaciones que lo llevarán a distintas ciudades del país, reafirmando su compromiso con la música y su intención de permanecer activo después de cinco décadas de carrera. Los testimonios recogidos tras el evento reflejan tanto la satisfacción del artista por su recuperación como la importancia otorgada a temas de actualidad y el respaldo a figuras del medio artístico bajo circunstancias complejas.