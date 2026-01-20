ERC reclama al Gobierno el pago inmediato de las ayudas a las personas con ELA

En el marco de las demandas crecientes de personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y sus familias, el diputado Jordi Salvador señaló que gran parte de los pacientes sigue sin tener acceso efectivo a las ayudas previstas en la Ley 3/2024, a pesar del tiempo transcurrido desde su aprobación en octubre del año anterior. De acuerdo con la información publicada por el medio, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) hizo pública su preocupación por los retrasos en la aplicación de la normativa y presentó en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo para instar al pago inmediato de las ayudas destinadas a mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta enfermedad.

Según detalló el medio, ERC denunció los graves retrasos en la ejecución efectiva de la Ley ELA, cuyo objetivo central radica en garantizar respaldo económico y asistencial tanto a quienes padecen ELA como a sus familias. Las reclamaciones recogidas en las preguntas parlamentarias abordan aspectos relacionados con la asignación presupuestaria, solicitando al Ejecutivo que precise el importe total destinado a la puesta en marcha de la ley y la parte que ya se transfirió a las comunidades autónomas responsables de gestionar muchos de los servicios sociales y sanitarios afectados.

El medio consignó que entre las cuestiones planteadas se encuentra la consulta sobre el grado de ejecución real de los recursos previstos por el Real Decreto Ley 11/2025, destinados a desplegar la Ley ELA, así como el criterio del Gobierno acerca de si la financiación asignada hasta el momento garantiza la cobertura digna, continuada e integral para todas las personas afectadas por ELA u otras dolencias de alta complejidad. A este respecto, las preguntas de ERC incluyen la petición de información sobre las medidas del Ejecutivo para reforzar la asistencia personal y los cuidados intensivos recogidos en la ley.

El medio enfatizó que ERC cuestionó al Gobierno acerca de la posibilidad de revisar o incrementar la dotación económica destinada a la Ley ELA, considerando tanto las demandas de las organizaciones de personas afectadas como la realidad del alto coste asociado a los cuidados intensivos requeridos. Las preguntas dirigidas al Ejecutivo buscan respuestas sobre la sostenibilidad financiera de la ley y la suficiencia de los recursos movilizados hasta ahora.

La falta de acceso real y efectivo a las ayudas ha sido fuente de reiteradas protestas por parte de los colectivos de pacientes y de las entidades sociales que los respaldan, según publicó el medio. Desde la aprobación de la Ley ELA, estas organizaciones insistieron en la necesidad de que la financiación para la asistencia personal y los cuidados intensivos permita responder a las necesidades urgentes del colectivo, que se enfrenta a una enfermedad de evolución rápida e invalidante.

El medio recogió que ERC recordó el amplio consenso social y político que rodeó la aprobación de la Ley ELA, resultado de la movilización constante de pacientes, familias y entidades implicadas en la atención a personas con ELA. Para la formación catalana, garantizar la financiación adecuada representa un aspecto imprescindible para hacer efectivos los derechos contemplados en la ley y transformar la asistencia teórica en una realidad tangible para quienes la necesitan.

En el conjunto de sus preguntas parlamentarias, ERC demanda que el Gobierno aclare tanto el destino final de los fondos asignados como los mecanismos concretos de seguimiento y control para asegurar que las comunidades autónomas implementen las medidas previstas en la ley. Además, solicita información oficial sobre el número de beneficiarios reales y el impacto hasta la fecha de la entrada en vigor de la normativa. El medio reportó que las reacciones de los afectados y las entidades profesionales y familiares remarcan la urgencia de que las ayudas lleguen con rapidez y eficacia ante la gravedad de la enfermedad.

Finalmente, el diputado Jordi Salvador reiteró, según consignó el medio, que "es imprescindible garantizar la financiación necesaria para que la asistencia personal y los cuidados intensivos sean una realidad inmediata", en línea con las demandas planteadas tanto por los propios afectados como por las organizaciones especializadas en el acompañamiento de personas con ELA.