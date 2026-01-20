Aparecen pintadas en la sede de Filmin tras distribuir un documental sobre altercados del 'procés'

El cofundador y director editorial de la plataforma audiovisual Filmin, Jaume Ripoll, ha explicado que la sede en Barcelona ha amanecido este martes con pintadas, tras distribuir el documental 'Ícaro: la ciudad en llamas', que da voz a policías nacionales destinados a la capital catalana durante los altercados de 2019, tras la sentencia del 'procés'.

En un mensaje en X recogido por Europa Press, Ripoll ha escrito: "Qué triste llegar a la oficina y encontrarnos esto. Bastante hecho polvo, la verdad", acompañado de una imagen de la pintada, que ha reivindicado el colectivo 'Nosaltres Sols!' en su cuenta de Instagram y de X.

ESTRENADO EL 9 DE ENERO

El documental, de 2022, se estrenó este 9 de enero en la plataforma, lo que despertó críticas en redes sociales y algunos usuarios llamaron a darse de baja de Filmin, y Ripoll publicó una carta en catalán y castellano este lunes en la que explicó que programar este reportaje "no equivale a suscribir su enfoque", aunque dijo que entendía el malestar y las críticas.

"Filmin no censura películas por su orientación ideológica. Nuestro compromiso es con el cine y el documental como herramienta para entender, contrastar y debatir, siempre dentro del marco legal", expresó Ripoll, que aseguró textualmente que la pluralidad no se proclama, sino que se demuestra con un catálogo diverso.

"BASTA DE VICTIMISMO"

'Nosaltres Sols!' ha respondido a Ripoll en mensaje en su cuenta de X: "Basta de victimismo. Justificarte como lo hiciste tienen consecuencias. No dejaremos en paz a quien insulte a las víctimas. Os señalaremos para que os retratéis".

El líder del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, ha expresado su apoyo a Ripoll en un mensaje en X recogido por Europa Press: "Lo siento mucho. La enfermedad del fanatismo sigue muy presente en Catalunya, desafortunadamente. Un abrazo".