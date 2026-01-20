Albares viaja a Nueva Delhi para seguir afianzando la relación y lanzar el Año Dual España-India

Representantes de empresas españolas con presencia en la India, como Grupo Mondragón, Airbus, Prosegur, Indra, Talgo, Técnicas Reunidas y Zitrón, forman parte de la agenda que tendrá el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante su desplazamiento a Nueva Delhi. Según reportó el medio de comunicación, el objetivo principal de la visita de Albares es reforzar la colaboración bilateral y poner en marcha oficialmente el Año Dual España-India.

De acuerdo con lo publicado, Albares se reunirá en la capital india con el ministro de Asuntos Exteriores del país anfitrión, Subrahmanyam Jaishankar. Este encuentro se produce en el marco del inicio formal del Año Dual España-India, una iniciativa acordada en octubre de 2024 entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro indio, Narendra Modi. Fuentes del Ministerio de Exteriores explicaron que la programación de esta visita busca consolidar la relación bilateral e identificar nuevas oportunidades de cooperación futura entre ambos países, más allá de las actividades contempladas en el Año Dual. El medio consignó que desde Exteriores califican el viaje como un paso relevante dentro de la dinámica de acercamiento institucional con la India, economía mundial de gran peso e implicada en el ámbito multilateral.

El lanzamiento del logotipo correspondiente a esta nueva etapa en la cooperación bilateral constituye uno de los hitos de la visita. Tal como detalló la fuente, el Año Dual tiene el propósito de estrechar lazos en sectores estratégicos como el turismo, la cultura y el desarrollo de inteligencia artificial. Durante las conversaciones entre Albares y Jaishankar, está previsto que ambos gobiernos aborden no solo los proyectos previstos para este periodo, sino también la identificación de posibles áreas a potenciar en el futuro.

La agenda del ministro Albares en Nueva Delhi también contempla la adhesión oficial de España a la Iniciativa de los Océanos Indo-Pacíficos. De acuerdo con lo publicado, esta iniciativa liderada por India desde 2019 contempla líneas de trabajo en áreas como la pesca sostenible, el desarrollo marítimo, la mejora de la gestión frente a desastres y la seguridad en las rutas marítimas. Se trata de una acción que simboliza el interés español en participar activamente en el espacio geopolítico del Indo-Pacífico y fortalecer la cooperación con uno de los países clave de la región.

Durante su estancia, Albares también mantendrá una audiencia protocolaria con la presidenta de India, Drapaudi Murmu. Además, sostendrá un encuentro con directivos y representantes de empresas españolas con presencia o intereses comerciales en el mercado indio. Entre estas firmas figuran nombres de relevancia en sectores industriales, tecnológicos y de infraestructuras, lo que refleja la dimensión económica de la visita.

El contexto de relaciones entre España e India ha estado marcado, de acuerdo con la cobertura del medio, por una serie de visitas diplomáticas e institucionales en los últimos años. En 2017 se produjo la visita de Narendra Modi a España. Posteriormente, Albares viajó a India en 2022, seguida de la estancia de Pedro Sánchez en Nueva Delhi durante octubre del año pasado. En enero de 2025, el ministro de Asuntos Exteriores indio visitó España y participó en la Conferencia de Embajadores, añadiendo un nuevo capítulo a la consolidación de vínculos entre ambos países. Las fuentes consultadas apuntan a que esta secuencia de actos y encuentros institucionales pone de manifiesto la voluntad de ambos gobiernos de fortalecer su cooperación global.

La agenda bilateral incluye próximos acuerdos y participaciones en foros internacionales. Albares acudirá a Nueva Delhi días antes de la visita programada de Pedro Sánchez a la Cumbre internacional sobre el Impacto de la Inteligencia Artificial, conferencia que tendrá lugar en la capital india del 18 al 20 de febrero. De esta manera, el acercamiento entre ambos gobiernos se extiende también al ámbito tecnológico y a los debates internacionales sobre avances y oportunidades vinculadas a la inteligencia artificial.

A nivel cultural, el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, inauguró el 10 de febrero junto con el titular indio de Educación la Feria Internacional del Libro de Nueva Delhi, evento en el cual España ha desempeñado el papel de País Foco. Esta cita dio inicio a las actividades relacionadas con el Año Dual, con una agenda orientada a la promoción de la cultura española y el fortalecimiento de las relaciones educativas y editoriales. Urtasun además concretó que España será País Invitado de Honor en la quincuagésima séptima edición del Festival Internacional de Cine de India (IFFI Goa) que tendrá lugar en 2026, según relataron fuentes oficiales a la publicación original.

Las sucesivas acciones diplomáticas y actividades culturales en el marco del Año Dual buscan consolidar la presencia española en uno de los mercados y sociedades de mayor peso en Asia. El acercamiento incluye el despliegue de una agenda empresarial que involucra sectores de alta tecnología, infraestructuras, seguridad y transporte, en los que compañías españolas participan activamente. La cooperación en el ámbito marítimo y en cuestiones de sostenibilidad, respaldada por la reciente adhesión a la Iniciativa de los Océanos Indo-Pacíficos, se añade como área emergente en la relación bilateral, reportó el medio.

Tanto la celebración del Año Dual como los acuerdos en materia cultural y tecnológica reflejan el interés conjunto en fomentar vínculos duraderos y ampliar los espacios de colaboración entre ambos gobiernos, según han subrayado fuentes de Exteriores en declaraciones recogidas por el mismo medio.