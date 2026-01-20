Adif constató en noviembre que el carril en el entorno de Adamuz se encontraba en "condiciones adecuadas"

Adif ha informado este martes de que la última inspección sobre el terreno realizada el pasado noviembre en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla constató que el carril en el entorno de Adamuz se encontraba en "condiciones adecuadas".

A esta revisión, que efectuaron a pie técnicos especializados el 5 de noviembre, se suman otras dos: una auscultación geométrica, realizada el 3 de octubre mediante un tren con instrumentación técnica que verificó la correcta disposición de la vía (nivelación, ancho, etc.); y otra dinámica, realizada el 21 de noviembre, también por un tren que comprobó la respuesta del convoy al interaccionar con la vía.

Adif ha asegurado que cumple "escrupulosamente" la normativa sobre inspección y conservación de las infraestructuras ferroviarias, con protocolos y procedimientos que "prestan especial atención al mantenimiento predictivo y preventivo". Asimismo, ha indicado que, ante cualquier incidencia, la infraestructura se inspecciona a pie o a bordo de vehículos ferroviarios.

De este modo, además de las inspecciones periódicas realizadas a pie, Adif ha sostenido que emplea trenes auscultadores que recorren las líneas ferroviarias para examinarlas "exhaustivamente" con ultrasonidos mediante equipos instalados en trenes o a pie. En la red de alta velocidad se realizan dos comprobaciones al año.