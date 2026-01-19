Uruguay cierra la semana con un caso de sarampión y siete sospechosos en Montevideo

Montevideo, 18 ene (EFE).- Uruguay cerró este domingo la semana con un caso confirmado de sarampión y siete sospechosos en Montevideo, según detalló el Ministerio de Salud Pública en su reporte diario.

El primero es el decimotercer caso desde que en diciembre hubo un brote en el departamento (provincia) de Río Negro, donde ocurrieron los otros doce.

En tanto, los casos sospechosos totales en este momento son doce, teniendo en cuenta los siete de la capital y los que hay en los departamentos de Artigas, Canelones, Maldonado, Rocha y San José.

Dentro de estos últimos aparecen -detalla el Ministerio de Salud Pública- todas las personas que presentan fiebre y exantema máculo-papular, acompañado o no por una o más de las siguientes manifestaciones: tos, rinitis, conjuntivitis.

El caso en Montevideo fue confirmado el pasado 15 de enero y se trata de un hombre que fue contagiado por una persona que arribó desde España en avión.

Durante su visita a Uruguay, esta última utilizó un servicio de transporte privado y allí contagió al conductor que la trasladó, quien también trabaja en el transporte urbano capitalino.

De acuerdo con esto, el Ministerio solicitó que quienes viajaron en determinadas líneas de autobuses entre el viernes 9 y el martes 13 de enero verificaran su esquema de vacunación y ante la duda de si tenían las dos dosis necesarias se aplicaran la segunda.

Un día después de la confirmación, la directora general de Salud de la cartera, Fernanda Nozar, explicó en una rueda de prensa que Epidemiología se encontraba buscando a los contactos del uruguayo contagiado y subrayó que los más estrechos tienen su esquema de vacunación completo y no tenían sintomatología.

No obstante, detalló que el trabajo que lleva a cabo la persona lo relaciona con muchas otras en el día a día, por lo que la detección de los contactos que se estaba haciendo era "una tarea dificultosa".

Además de los contactos que tuvo el uruguayo en el autobús durante los días mencionados, también están los contactos de quienes compartieron un vuelo desde España a Montevideo con la persona que lo contagió.

Esta última ya salió del país y lo hizo en un vuelo que partió de Montevideo hacia Chile, por lo que las autoridades de ese país ya fueron avisadas. EFE