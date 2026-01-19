Agencias

Ucrania acusa a Rusia de lanzar unos 150 drones en una nueva oleada nocturna de ataques aéreos

Guardar

Las autoridades de Ucrania han acusado este lunes a Rusia de lanzar cerca de 150 drones contra el país, en una nueva oleada de ataques nocturnos en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.

La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado que las tropas han lanzado 145 drones y ha subrayado que 126 de ellos han sido interceptados. Asimismo, ha confirmado impactos en doce puntos del país, así como la caída de restos de aparatos derribados en otros cinco.

"El ataque continúa, ya que hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo", ha señalado, al tiempo que ha reclamado a la población que "siga las normas de seguridad" en caso de ataque aéreo, sin que Moscú se haya pronunciado por ahora sobre los objetivos atacados.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha subrayado que los sistemas de defensa aérea de Rusia han derribado más de 90 drones ucranianos, incluidos 31 en Bélgorod y 29 en Saratov, igualmente sin datos sobre posibles víctimas. A ellos se suman 25 en Vorónezh, tres en Briansk y Tambov, respectivamente, y uno en Kursk.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Mario Draghi es galardonado con el Premio Carlomagno europeo

El prestigioso reconocimiento otorgado en Aquisgrán destaca la trayectoria del economista italiano, impulsor de estrategias clave para el fortalecimiento de la zona euro, la consolidación monetaria y la propuesta de reformas esenciales para el futuro europeo

Mario Draghi es galardonado con

La Verde busca reivindicarse en un amistoso ante Panamá en el sur de Bolivia

Infobae

Kiev recupera la calefacción tras varios días de cortes por bombardeos rusos

Las autoridades ucranianas se esfuerzan por estabilizar el suministro en medio de una ola de frío extremo y daños a la red energética, mientras miles de residentes siguen sin servicios esenciales tras recientes ataques y el temor a nuevos bombardeos aumenta

Kiev recupera la calefacción tras

Otro diputado conservador británico se pasa al populista Reform UK de Farage

Infobae

Líder kurdosirio confirma acuerdo con Damasco y repliegue para evitar un conflicto mayor

Infobae