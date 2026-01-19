Sánchez se traslada este lunes por la mañana al lugar del descarrilamiento

La suspensión de la participación del presidente del Gobierno en el Foro Económico Mundial de Davos y la cancelación de diversas reuniones clave marcaron la jornada posterior al accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, donde el domingo por la tarde un siniestro provocó al menos 39 muertos y 152 heridos. Según informó el medio que aporta la información, Pedro Sánchez decidió trasladarse personalmente la mañana del lunes al escenario de la tragedia, posponiendo todos sus compromisos oficiales, incluido un encuentro previsto con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en La Moncloa. Esa reunión, según detalló el medio, iba a abordar la posibilidad de un envío de tropas de paz a Ucrania.

El medio agregó que fuentes oficiales de Moncloa confirmaron que el presidente partió a las 11 horas desde su residencia oficial hacia la localidad cordobesa para obtener información directa sobre el desarrollo de los acontecimientos tras el descarrilamiento, que afectó a dos trenes de alta velocidad. El choque ocurrió cuando tres vagones de un tren Iryo que cubría el trayecto entre Málaga y Madrid presuntamente invadieron la vía por la que circulaba un convoy Alvia, lo que hizo que dos vagones se precipitaran por un terraplén. Las causas del accidente permanecen en investigación, según subrayó el medio, ya que aún no se han establecido oficialmente los motivos que llevaron al siniestro.

Dentro del gabinete, varios cargos se desplegaron en la zona durante las primeras horas tras la tragedia. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ya estaba en Córdoba cuando el presidente puso rumbo al lugar del accidente. Puente advirtió, según reportó el medio, que las cifras iniciales de víctimas fatales no eran definitivas y podían variar conforme avanzaran los trabajos de rescate y la recopilación de datos. Además, la vicepresidenta y dirigente del PSOE andaluz, María Jesús Montero, anunció su presencia en el área afectada en la misma jornada del lunes.

El ministro de Transportes expresó que el descarrilamiento resultó "tremendamente extraño", dadas las características del tramo ferroviario, que corresponde a una recta, al hecho de que el tren implicado era una unidad nueva y la vía había sido objeto de renovación reciente. Puente insistió, de acuerdo con el medio, en que la investigación para esclarecer las circunstancias del percance prosigue y que por el momento no existen conclusiones sobre sus causas.

Debido a la gravedad del accidente y la necesidad de dar respuesta institucional en el terreno, Sánchez suspendió además los encuentros agendados durante este lunes con portavoces de distintas fuerzas parlamentarias: Sumar, ERC, EH Bildu y PNV. La agenda internacional del presidente también se vio afectada, al cancelarse su asistencia esta semana al prestigioso foro de Davos, un evento en el que suelen participar destacados líderes globales, incluidos, según consignó el medio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El choque de los trenes ha originado una serie de investigaciones técnicas que buscan determinar si la invasión de la vía contraria se debió a un error humano, a un fallo técnico o a circunstancias imprevistas. El hecho de que dos vagones terminaran deslizándose por un terraplén aumentó el impacto del siniestro y complicó las labores de rescate. Según publicó el medio, las autoridades continúan actualizando el número de afectados conforme avanzan las tareas de auxilio y revisión de los vehículos ferroviarios involucrados.

Diversos equipos de emergencia y rescate fueron desplegados en la zona, coordinando acciones para atender a las víctimas y restablecer la seguridad en el área afectada. El medio informó que tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía mantienen un seguimiento constante de la evolución de la situación, en tanto los responsables técnicos y judiciales buscan esclarecer los motivos del accidente.