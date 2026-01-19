Agencias

Más de un centenar de hospitalizados por una intoxicación alimentaria durante una boda en India

Decenas de asistentes a una celebración previa matrimonial en el estado indio de Maharashtra fueron ingresados en centros de salud tras presentar graves síntomas digestivos, mientras la policía interroga al proveedor del menú y estudia muestras para esclarecer el suceso

El personal policial de la Comisaría de Khadakpada tomó declaraciones al encargado de la comida tras el traslado de decenas de personas a hospitales locales, como parte de las pesquisas que buscan determinar el origen de una grave intoxicación alimentaria vinculada con una ceremonia previa a una boda, según detalló la cadena de televisión NDTV. El incidente ocurrió en Thane, distrito del estado indio de Maharashtra, y afectó a más de cien asistentes al evento tradicional conocido como “ceremonia del haldi”.

De acuerdo con la información publicada por NDTV, la intoxicación se produjo durante la celebración habitual en la que familiares y allegados de los novios aplican una pasta de cúrcuma en el cuerpo de la pareja para simbolizar buenos deseos de salud y prosperidad antes del enlace matrimonial. Mientras se desarrollaba este ritual, una parte considerable de los invitados manifestó malestares gástricos de intensidad considerable, como náuseas y dolor abdominal, y muchos vomitaron durante la propia ceremonia.

Las fuerzas de seguridad que intervinieron en el lugar estimaron que la cifra de personas afectadas podría incrementarse a 125, ya que varias personas ingresaron a distintos centros médicos presentando síntomas compatibles con una intoxicación severa. NDTV informó que cientos recibieron atención inmediata en varios hospitales de la región donde los equipos sanitarios brindaron tratamiento para atenuar los efectos de los trastornos digestivos.

El medio antes citado especificó que la investigación policial incluyó el interrogatorio del responsable de abastecer el menú durante el evento, en busca de determinar si alguna irregularidad en la manipulación o preparación de los alimentos propició el brote de intoxicación. Las autoridades locales ordenaron tomar y analizar muestras de los platillos servidos a los asistentes para identificar el agente causal del incidente.

El hecho generó alarma en la comunidad local y entre los familiares, debido a la magnitud del número de afectados y la severidad de los síntomas descritos. NDTV consignó que la intervención sanitaria fue movilizada rápidamente por la cantidad de pacientes que requerían hospitalización, dado que la intoxicación colectiva ocurrió durante una fiesta multitudinaria previa a la boda.

Según reportó NDTV, la policía evalúa todas las hipótesis relacionadas con la seguridad e higiene en la preparación de los alimentos, mientras espera los resultados de los estudios microbiológicos de las muestras recolectadas en el lugar. Los investigadores priorizan esclarecer si la intoxicación obedeció a un fallo puntual en la cadena alimentaria del evento o a una causa exógena.

De acuerdo con el relato de los testigos recogido por la cadena televisiva y citado por las autoridades, los síntomas afloraron repentinamente entre numerosos asistentes, justo después de ingerir la comida ofrecida en la ceremonia, lo que orientó precozmente la investigación hacia una posible contaminación alimentaria como origen del brote.

El suceso provocó que las autoridades sanitarias y policiales reforzaran los controles en eventos sociales de magnitud en la región, al tiempo que recomiendan extremar precauciones en la manipulación de alimentos en celebraciones masivas, según la información difundida por NDTV. Los hospitales de Thane permanecen en alerta para atender cualquier complicación adicional en los afectados, mientras se aguardan los resultados de las pericias alimentarias ordenadas por las fuerzas del orden.

