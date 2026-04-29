El Ibex 35 abre con una caída del 0,3%, con el petróleo en 112 dólares y en plena ola de resultados

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid comenzó la sesión de este miércoles con una caída del 0,3%, en una apertura influenciada por la subida de los precios del petróleo a más de 112 dólares el barril y la lluvia de resultados empresariales.

En concreto, el selectivo madrileño bajaba en la apertura un 0,26%, hasta los 17.729,40 puntos.

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El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 112,3 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras crecer un 0,9%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 100,4 dólares después de avanzar un 0,5%.

También en el plano internacional, los inversores seguirán con atención hoy la reunión de la Reserva Federal de EEUU. Mañana jueves es el turno del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra.

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Se da el caso de que esta reunión del BCE es la última de Luis de Guindos como vicepresidente, ya que su mandato vence el 31 de mayo y el Consejo de Gobierno no se reúne de nuevo para decidir la política monetaria hasta el 11 de junio.

En el plano 'macro' español se ha conocido que el Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó dos décimas su tasa interanual en abril, hasta el 3,2%, pese a la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo.

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En el ámbito empresarial, este pasado martes, tras el cierre del mercado, Puig informó que cerró el primer trimestre del año con una facturación de 1.215 millones de euros, un 4,7% más a perímetro y tipo de interés constante (LFL) y un 0,8% más en términos reportados.

Asimismo, el consejo de administración de Indra acordó el nombramiento del presidente de la compañía, Ángel Simón, como vocal de la comisión de estrategia y de la comisión delegada ejecutiva para cubrir las vacantes generadas tras la dimisión de Ángel Escribano como presidente de ambos órganos.

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Tras esta decisión y una vez reunidas, tanto la comisión de estrategia como la comisión delegada ejecutiva designaron a Ángel Simón como presidente de ambas comisiones.

Además, el consejo ha convocado la junta general de accionistas de la compañía para el 25 de junio en Alcobendas (Madrid), donde la compañía tiene su sede social.

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Amadeus ha comunicado su intención de adquirir Idemia Public Security (IPS), proveedor de prestación de servicios de biometría e identidad con sede en Francia, por 1.200 millones de euros. Se espera que la operación quede cerrada a mediados de 2027.

De su lado, Redeia ha informado este miércoles, antes de la apertura de la Bolsa, que obtuvo un beneficio neto de 140,3 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 1,8% con respecto al ejercicio anterior.

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Por su parte, Aena ha indicado que obtuvo un beneficio neto de 329,4 millones en el primer trimestre del año, cifra un 9,3% superior a la del mismo periodo de 2025, al tiempo que Iberdrola ha comunicado que obtuvo un beneficio neto de 1.711,3 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa una caída del 14,6% con respecto a los 2.004,3 millones de hace un año.

Mapfre ha apuntado que obtuvo un beneficio neto de 310,9 millones de euros en el primer trimestre del año, un 12,7% más que en el mismo periodo de 2025, gracias a la mejora de la rentabilidad y al desempeño del negocio en Iberia y Mapfre Re.

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Por su parte, Naturgy ha informado de que obtuvo un beneficio neto de 530 millones en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 4,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

También antes de la apertura del mercado, el Banco Santander ha publicado que obtuvo un beneficio neto de 5.455 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 60,3% en comparación con el mismo periodo de 2025, aunque estas cifras tienen en cuenta el impacto de la plusvalía por la venta de Polonia.

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Iberdrola, por su parte, logró un beneficio neto de 1.711,3 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa una caída del 14,6% con respecto a los 2.004,3 millones de euros de hace un año, informó la compañía.

Por último, Solaria ha informado que ha captado 299,88 millones en la colocación privada lanzada por hasta un 10% de su capital, con el fin de obtener recursos para transformar su estrategia, enfocada a ser una plataforma de energía renovable multitecnología e infraestructuras para centros de datos (Data Center Powered Land), con la ambición de alcanzar nueve gigavatios (GW) de capacidad instalada total para 2028.

En el arranque de la sesión, Amadeus se presentaba como el valor más destacado al alza, ya que registraba una subida del 0,8% instantes después de la apertura, por delante de BBVA (+0,7%) y de Acerinox (+0,6%).

En el extremo opuesto, los títulos de Solaria se dejaban un 4,9%, los de Inditex un 2,3% y los de Aena, un 1,6%.

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaban la sesión de hoy con signo mixto, puesto que el Ftse100 de Londres decrecía un 0,2%, el Cac40 de París un 0,04% y el Dax de Fráncfort se revalorizaba un 0,2%. De su lado, Milán abría en tablas.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro bajaba frente al dólar hasta intercambiarse por 1,17 'billetes verdes', mientras que el interés exigido al bono español a diez años ascendía hasta el 3,52%.