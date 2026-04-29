Taiwán y Corea del Sur ascienden en el ránking bursátil mundial por el 'boom' de la IA

Javier Castro Bugarín y Ruy A. Valdés

Taipéi/Seúl, 29 abr (EFE).- El auge de la inteligencia artificial (IA) ha impulsado las bolsas de Taiwán y Corea del Sur, que en las últimas semanas han escalado hasta convertirse en el sexto y octavo mayores mercados bursátiles del mundo por capitalización, respectivamente, gracias al tirón de tres compañías: TSMC, Samsung y SK Hynix.

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El valor combinado de las compañías que cotizan en Taiwán asciende a 4,47 billones de dólares (3,82 billones de euros) y el de Corea del Sur ronda los 4,04 billones de dólares (3,45 billones de euros), superando ambos al Reino Unido, el mayor mercado bursátil de Europa, según datos de la agencia Bloomberg.

Los principales índices de Taiwán y Corea del Sur, el Taiex y el Kospi, acumulan un alza del 33,91 y del 55,25 %, respectivamente, desde principios de año y ya han recuperado todo lo perdido por la guerra en Oriente Medio.

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Esta reconfiguración del panorama bursátil se explica por los beneficios de las tres firmas mencionadas: TSMC es el mayor fabricante de chips avanzados del mundo y es proveedor clave de Nvidia y Apple, mientras que Samsung y SK Hynix son los principales productores de memorias de Corea del Sur.

Con un peso cercano al 45 % del índice Taiex, TSMC reportó unas ganancias de unos 18.125 millones de dólares (15.490 millones de euros) en el primer trimestre, un salto interanual del 58,3 % y un récord para cualquiera de estos períodos del año, debido a la "sólida demanda" ligada a la inteligencia artificial.

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La tecnológica, que también logró ventas récord por valor de 35.909 millones de dólares (30.688 millones de euros) entre enero y marzo, y cuya cuota de mercado es superior al 70 %, elevó recientemente su pronóstico de ingresos para el conjunto de 2026 y prevé gastar hasta 56.000 millones de dólares en capital este año.

Estas buenas perspectivas han impulsado su capitalización un 37,54 % en lo que va de año -incluido un 22,47 % en el último mes-, hasta los 1,79 billones de dólares (1,53 billones de euros).

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"La fabricación avanzada de semiconductores es insustituible (...) y Taiwán se beneficia de la demanda de EE.UU. para ampliar la capacidad de cómputo", señala Alicia García-Herrero, economista jefe de Natixis para Asia-Pacífico, en un reciente informe.

En cualquier caso, TSMC no es la única compañía taiwanesa en aprovecharse de esta tendencia: tecnológicas como Delta Electronics (+117,59 %), MediaTek (+75,17 %), ASE Technology (+89,34 %) y Unimicron (+266,67 %) también han subido de forma considerable desde el arranque de este ejercicio.

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En el caso surcoreano, el subidón del parqué local está relacionado con el buen desempeño de Samsung Electronics y SK Hynix, cuyas acciones han crecido un 75,88 % y un 90,99 %, respectivamente, desde enero, en medio de sus estimaciones preliminares de beneficios récord en el primer trimestre.

Estas compañías están especializadas en chips de memoria, componentes clave para los centros de datos y la infraestructura de la IA que, en los últimos meses, han experimentado un fuerte aumento de precios "impulsado por una demanda mucho mayor de lo esperado y desequilibrios en la oferta", según García-Herrero.

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Otro de los factores que ayudan a comprender el 'boom' de las acciones surcoreanas son las políticas promovidas por Lee Jae-myung, quien asumió la presidencia en junio de 2025.

La estrategia del mandatario ha estado enfocada en combatir el llamado "descuento surcoreano", un término usado para describir la histórica infravaloración de las acciones surcoreanas frente a otros mercados desarrollados por problemas de gobernanza corporativa y baja remuneración al accionista.

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Dentro de ese paquete, la Administración ha planteado limitar las dobles cotizaciones de matrices y filiales e iniciativas orientadas a desincentivar la concentración del ahorro en bienes raíces.

"El Gobierno de Lee Jae-myung ha impulsado cambios en la cartera patrimonial de los hogares surcoreanos", señala a EFE Vincent (Doo-un, Kim), analista de Hana Securities, quien sostiene que las autoridades han presionado con fuerza para que parte de ese patrimonio se traslade hacia activos financieros.

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En este clima de optimismo, los riesgos para Taiwán son un "menor crecimiento de ganancias y una reducción de márgenes brutos" de sus empresas de semiconductores, mientras que Corea del Sur podría enfrentarse a una "corrección" por la competencia de China y un exceso de oferta de chips de memoria, advierte García-Herrero.

"El sector necesitará más catalizadores para sostener la narrativa de crecimiento de la IA y será más sensible a flujos de noticias negativas que en el pasado", concluye la economista. EFE