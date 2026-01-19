Las fuerzas de la Alianza de Estados del Sahel bombardean objetivos "terroristas" en el este de Malí

Las autoridades de Malí han confirmado bombardeos conjuntos por parte de la Alianza de Estados del Sahel (AES) --integrada por Malí, Níger y Burkina Faso-- contra "un grupo de terroristas" en los alrededores de Anderamboucane, en medio de los esfuerzos para hacer frente a las operaciones de grupos yihadistas en la región del Sahel.

El Ejército maliense ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que "vectores aéreos de la AES atacaron con éxito a un grupo de terroristas armados en una zona boscosa de Tasoubarate, 19 kilómetros al noroeste de Anderamboucane", cerca de la frontera con Níger.

"Múltiples terroristas fueron neutralizados", ha manifestado, sin dar un balance concreto de muertos o especificar a qué grupo pertenecerían, antes de subrayar que "la búsqueda y neutralización coordinada de terroristas continúa en el espacio de la AES", sin que Burkina Faso o Níger se hayan pronunciado al respecto.

La AES fue creada por las juntas militares instauradas en estos tres países tras los golpes de Estado registrados entre 2020 y 2023 y después de salirse de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) --efectiva a finales de enero de 2025-- por sus críticas a estas asonadas, dadas en medio del deterioro de la seguridad.

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición, que ha protagonizado un acercamiento con Rusia desde su llegada al poder, distanciándose tanto de Francia como de sus antiguos socios occidentales.