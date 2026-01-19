La Paz, el Gregorio Marañón y el Clínic lideran la lista de mejores hospitales públicos en España en 2025, según Merco

El Hospital de La Paz, seguido del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y del Hospital Clínic Barcelona, encabezan la lista de hospitales públicos con mejor reputación en España en 2025, según los resultados de la 11ª edición de Merco Salud, presentada este lunes en la Organización Médico Colegial (OMC).

Merco Salud es un estudio independiente que analiza la reputación de la sanidad española, incluyendo hospitales públicos y privados. Se han realizado 11.010 encuestas, aumentando en casi un 24 por ciento las opiniones en relación a 2024, a los diferentes actores del sistema sanitario. Además, se han evaluado 145 servicios clínicos, analizados en indicadores objetivos de calidad y gestión clínica

De este modo, La Paz, que vuelve a situarse a la cabeza, lidera la tabla con una puntuación de 10.000, le sigue el Gregorio Marañón (8.399)y del Clínic de Barcelona (8.316). Completan los cinco primeros puestos el Hospital Universitario 12 de Octubre (8.176) y el Hospital Universitari Vall d'Hebron (8.071). A continuación se sitúan el Hospital Universitari i Politècnic La Fe (6.733), el Hospital Universitario Ramón y Cajal (6.701), el Hospital Universitario Virgen del Rocío (6.058), el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (5.640) y el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (5.306).

HOSPITALES PRIVADOS

En el ranking de hospitales privados repite en la primera posición la Clínica Universidad de Navarra con una puntuación de 10.000. Le siguen el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela (6.676), el Hospital Universitario HM Sanchinarro (6.533), el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid (5.580) y el Hospital Universitario HM Montepríncipe (5.509).

Completan los diez primeros puestos el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja (5.488), el Centro Médico Teknon - Quirónsalud (5.469), el Hospital Ruber Internacional (5.450), el Hospital La Luz Quirónsalud (5.354) y el Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre (5.291).

SERVICIOS CLÍNICOS

En cuanto a los servicios públicos, La Paz lidera el 'ranking' en dieciséis especialidades clínicas, seguida por el Gregorio Marañón y Vall d'Hebron (Barcelona), que encabezan seis cada uno, y el Clínic de Barcelona, que destaca en cinco. El Hospital Universitario 12 de Octubre lidera tres especialidades, mientras que los hospitales Ramón y Cajal, Clínica Universidad de Navarra, Bellvitge y HM Sanchinarro encabezan una especialidad cada uno.

Los diez principales servicios clínicos en hospitales públicos quedan de la siguiente manera: Alergología, Análisis clínicos/Bioquímica clínica, Cardiología, Cirugía oral y maxilofacial, y Cirugía pediátrica son lideradas por el Hospital Universitario La Paz; Anatomía patológica destaca en el Hospital Universitario 12 de Octubre; Anestesiología y reanimación en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón; Angiología y cirugía vascular en el Hospital Universitari Vall d'Hebron; Aparato digestivo en el Hospital Clínic de Barcelona, y Cirugía general y aparato digestivo también en Vall d'Hebron.

'RANKING' GENERAL DE HOSPITALES POR CCAA

Por comunidades autónomas, los hospitales líderes en España son: en Andalucía, el Hospital Universitario Virgen del Rocío; en Aragón, el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa; en Asturias, el Hospital Universitario Central de Asturias; en Baleares, el Hospital Universitari Son Espases; en Canarias, el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín; en Cantabria, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla; en Castilla y León, el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca; y en Castilla-La Mancha, el Hospital General Universitario de Ciudad Real.

En Cataluña, el Hospital Clínic de Barcelona encabeza la lista; en la Comunidad de Madrid, el Hospital Universitario La Paz; en la Comunidad Valenciana, el Hospital Universitari i Politècnic La Fe; en Extremadura, el Complejo Hospitalario del Área de Salud de Mérida; en Galicia, el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña; en Murcia, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca; en Navarra, la Clínica Universidad de Navarra; y en el País Vasco, el Hospital Universitario de Cruces.

En cuanto a los equipos de comunicación, el Hospital General Universitario Gregorio Marañón ocupa el primer puesto, seguido del Hospital Universitario La Paz y del Clínic de Barcelona. Completan los cinco primeros el Hospital Universitari Vall d'Hebron y la Clínica Universidad de Navarra.