FundéuRAE: “régimen” y “regímenes”, no “régimenes” ni “regimenes”

Madrid, 19 ene (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que la palabra “régimen” lleva tilde en la primera “e” por ser esdrújula, pero el acento cambia a la siguiente sílaba cuando forma el plural: “regímenes”.

Sin embargo, pueden encontrarse ejemplos como estos en algunos medios de comunicación: “Muchas ciudades han reabierto el debate sobre la implantación de régimenes de regulación de los precios del alquiler”, “Ha alertado de que la población busca ‘seguridad’ en regimenes ‘totalitarios’” o “Creó un regímen de estímulos destinado a los trabajadores estatales”.

El sustantivo “régimen” se escribe con tilde en la primera “e” por ser una palabra esdrújula, por lo que no es apropiada la grafía “regímen”. La confusión puede deberse a que, tal como indica el “Diccionario panhispánico de dudas”, al formar el plural, el acento cambia de lugar y, en ese caso, también la tilde. Así, lo apropiado es escribir, por ejemplo, “los regímenes después de los atracones”, no “los régimenes”. Igualmente, no es adecuado el plural “régimes”.

De este modo, en las frases del inicio lo recomendable habría sido “Muchas ciudades han reabierto el debate sobre la implantación de regímenes de regulación de los precios del alquiler”, “Ha alertado de que la población busca ‘seguridad’ en regímenes ‘totalitarios’” y “Creó un régimen de estímulos destinado a los trabajadores estatales”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE