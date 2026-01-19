El primer ministro de Pakistán recibe la invitación para sumarse a la Junta de Paz para Gaza

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha recibido una invitación para sumarse a la Junta de Paz liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se encargará de la gestión de la Franja de Gaza.

"El primer ministro de Pakistán ha recibido la invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, para unirse a la Junta de Paz", ha informado el Ministerio de Exteriores paquistaní en un comunicado.

La cartera diplomática ha asegurado en la breve nota que el Gobierno de este país "seguirá comprometido con los esfuerzos internacionales por la paz y la seguridad" en la Franja de Gaza, "que conduzcan a una solución duradera para la cuestión palestina, de conformidad con las resoluciones de Naciones Unidas".

Este pasado sábado Trump invitó a sus homólogos turco, egipcio y argentino, Recep Tayyip Erdogan, Abdelfatá al Sisi y Javier Milei, así como al primer ministro canadiense, Mark Carney, y al presidente de Paraguay, Santiago Peña. Ya el domingo han recibido también invitación el rey Abdalá II de Jordania, el presidente de Hungría, Viktor Orbán, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

El mandatario estadounidense anunció el viernes los primeros nombres de la junta, en la que participarán el ex primer ministro británico Tony Blair, el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial de Trump, Steve Witkoff; Jared Kushner, yerno del presidente, o Robert Gabriel, asesor adjunto de Seguridad Nacional. También participarán el multimillonario estadounidense Marc Rowan, consejero delegado de Apollo Global Management, y el empresario indio-estadounidense Ajay Banga.