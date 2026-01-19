El Museo ICO abre la celebración de su 30 aniversario con una revisión de la escultura y el dibujo del siglo XX

El Museo ICO conmemora su 30º aniversario en 2026 con un programa expositivo anual compuesto por tres muestras de arte, fotografía y arquitectura que revisan y homenajean su trayectoria museística y su identidad como institución cultural especializada en arquitectura.

Así, la programación anual comenzará el próximo 10 de febrero con 'Transitar el siglo XX. Dibujo y escultura en las Colecciones ICO', una exposición que rinde homenaje a estos orígenes exhibiendo parte de la colección de arte que dio lugar al espacio. La muestra, comisariada por María Toral, propone un recorrido esencial por el arte del siglo XX, revelando cómo los lenguajes del trazo y el volumen han dialogado con los cambios sociales, políticos y estéticos del tiempo.

La exposición podrá visitarse hasta el 10 de mayo y reúne obras de treinta y cuatro creadores, entre escultores y arquitectos, realizadas desde comienzos del siglo XX hasta la década de 1980. Junto a las esculturas, la muestra incorpora una selección de dibujos que permite adentrarse en los procesos creativos de los artistas y establecer un diálogo entre ambos lenguajes.

El recorrido abarca desde las primeras vanguardias del siglo XX, como el cubismo -con artistas como Julio González, Pablo Picasso o Juan Gris- hasta la contemporaneidad, representada por autores como Miquel Barceló o Susana Solano, pasando por figuras clave del arte español como Carmen Laffón, Eduardo Chillida o Jorge Oteiza. La muestra permite comprender la evolución de la forma, el espacio y los materiales, desde la fragilidad del papel hasta la contundencia de la materia escultórica.

El programa expositivo continuará en el mes de junio con la participación del Museo ICO en una nueva edición del festival PhotoEspaña. En esta ocasión con la exposición 'Jorge Yeregui: Territorio, arquitectura y cultura', dedicada al trabajo del arquitecto y fotógrafo. La transformación del entorno, junto con sus dimensiones social, cultural y política, constituye el eje central de los proyectos de investigación y producción artística de Jorge Yeregui que se presentarán en la muestra.

La programación de 2026 concluirá con la primera gran retrospectiva dedicada en España a la arquitecta india Anupama Kundoo, que se presentará a partir del mes de octubre. Kundoo -cuya obra formó parte de la exposición colectiva The architect is present, realizada en el año 2014 en el Museo ICO- es reconocida por su práctica comprometida con modelos sostenibles de arquitectura, respetuosos con el medioambiente y adaptados a los contextos socioeconómicos.

Con esta exposición, el Museo continúa visibilizando arquitecturas experimentales desarrolladas en contextos no europeos, en línea con su vocación internacional, crítica y abierta.