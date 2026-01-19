Condenado en Rusia a cinco años de prisión un estadounidense por posesión ilegal de armas

Un tribunal de Rusia ha anunciado este lunes que un hombre con nacionalidad estadounidense ha sido condenado a cinco años de prisión por posesión ilegal de armas al transportarlas en un yate en el que navegó desde Estados Unidos a varios puertos europeos, incluido uno español, en su camino hacia Rusia.

El Tribunal del Distrito Central de Sochi ha declarado culpable a Charles Wayne Zimmerman de "transportar y trasladar ilegalmente armas de fuego, la parte principal de un arma de fuego (cañón) y municiones a través de la frontera aduanera de la Unión Económica Euroasiática".

Según un comunicado del servicio de prensa de los tribunales de Krasnodar, Zimmerman llevaba a bordo del yate armas de fuego y municiones y entre julio de 2024 y junio de 2025 navegó desde el estado de Carolina hasta Horta (Portugal), Mallorca (España), Sicilia (Italia), Grecia y Amasra (Turquía).

El 19 de junio atracó el yate en el puerto ruso de Sochi, "ocultando la presencia de armas al control fronterizo". Tras cruzar la frontera aduanera, durante una inspección de la embarcación, agentes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia descubrieron las armas y munición.

En la audiencia judicial, el acusado se ha declarado culpable, alegando que decidió viajar a Rusia porque había conocido por Internet a una mujer que vive en Kazán, que guardaba el arma en "defensa propia" y que "olvidó" investigar la legislación rusa. "Sin embargo, el desconocimiento de la ley no es excusa", han concluido las autoridades rusas.