Al menos 21 muertos y 24 heridos graves al descarrilar dos trenes en España

(Actualiza con nuevos datos y declaraciones)

Madrid/Andalucía, 18 ene (EFE).- Al menos 21 personas han muerto y 73 permanecen ingresadas, 24 de ellas en estado grave, al descarrilar un tren de alta velocidad con más de 300 pasajeros y chocar contra otro que circulaba por la vía contigua en dirección contraria a la altura de la localidad de Adamuz, en la provincia española de Córdoba (sur).

Todas las personas que han resultado heridas y necesitaban ser atendidas en hospitales tras el descarrilamiento han sido ya trasladadas a centros sanitarios, ha informado el ministro de Transportes, Óscar Puente.

En una declaración a los medios, Juanma Moreno, presidente de la comunidad autónoma de Andalucía (que incluye a Córdoba y otras siete provincias del sur de España), ha detallado el número de personas hospitalizadas y ha indicado que la mayoría se encuentran ingresados en el hospital Reina Sofía de Córdoba.

El consejero andaluz de Sanidad, Antonio Sanz, ha advertido de que la situación es "muy grave" y que la cifra de fallecidos puede seguir elevándose.

Un tren de la empresa Iryo, que había salido de Málaga a las 18.40 horas con destino Madrid con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones a las 19.39 horas e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de la compañía Renfe con destino a Huelva, que también ha descarrilado.

Los vagones del Iryo han impactado contra los dos primeros vagones del tren de Renfe, que han salido despedidos.

Como consecuencia del impacto de los vagones, que el ministro Puente ha calificado de "terrible", han fallecido al menos 21 personas, y decenas más han resultado heridas graves.

En declaraciones a los medios de comunicación, Puente ha dicho que desconoce las causas del descarrilamiento, pero ha considerado que el accidente es "raro y difícil de explicar" porque el tren de Iryo que provocó el choque es relativamente nuevo, de unos cuatros años, y también se ha renovado muy recientemente la infraestructura, con una inversión de 700 millones de euros.

Además, Puente -que se trasladará este lunes al lugar del siniestro- ha asegurado que se trata de una zona recta y ha informado de que el siniestro será investigado por la comisión independiente que se encarga de estudiar este tipo de accidentes.

El Gobierno de Andalucía mantiene un amplio dispositivo sanitario activo en Adamuz, con UVIs móviles, ambulancias y equipos de cuidados críticos, ha informado el consejero Antonio Sanz.

Además, un equipo especializado en búsqueda y rescate tras desastres de la Unidad Militar de Emergencias (UME) certificado por la ONU se ha desplazado hasta Adamuz para ayudar en las labores tras el trágico siniestro.

Familiares de los pasajeros del tren con destino a Huelva, implicado en el descarrilamiento se han desplazado a la estación de esta ciudad para obtener información ante la imposibilidad de contactar con sus allegados.

En la estación se ha habilitado un punto de atención psicológica, mientras que la alcaldesa, Pilar Miranda, y la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, se han trasladado al lugar para brindarles apoyo.

Más de 200 trenes se verán afectados por la suspensión de la circulación ferroviaria en las líneas de alta velocidad entre Madrid y las ciudades andaluzas de Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva este lunes, ha informado la empresa administradora de las infraestructuras ferroviarias de España, Adif.

El corte de la circulación afectará sobre todo a Renfe, que es la que tiene más circulaciones.

Las estaciones de tren de Atocha (Madrid), Córdoba, Sevilla y Málaga permanecerán abiertas toda la noche para alojar a los cientos de pasajeros que no han podido coger sus trenes.

A través de su cuenta de X, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha informado de que el Ejecutivo está trabajando con otras autoridades competentes y con los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros de los dos trenes descarrilados.

Tanto Sánchez como el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y otros líderes políticos han lamentado el suceso y las muestras de pesar han llegado desde todas las fuerzas políticas e incluso desde instituciones europeas.

La familia real española, que esta tarde llegaba a Atenas para asistir este lunes al funeral de la princesa Irene de Grecia, sigue con preocupación el trágico siniestro y ha trasladado su pésame a los familiares y allegados de los fallecidos y su cariño a los heridos en un mensaje en la red social X.

Además, todas las comunidades autónomas han mostrado su disposición a ayudar a Andalucía para prestar ayuda en el rescate de las víctimas y en la asistencia sanitaria a los heridos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha transmitido su pésame a los familiares de las víctimas del descarrilamiento de los trenes de alta velocidad en Córdoba, sentimiento que ha hecho extensivo al pueblo español.

Pedro Sánchez ha decidido suspender su agenda para este lunes, incluida la reunión que tenía prevista con Alberto Núñez Feijóo, quien previamente había solicitado que la pospusiera al conocerse el accidente. EFE

(foto)(vídeo)