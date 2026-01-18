Suc-AM-Varios heridos y suspenden circulación de trenes entre Madrid y Andalucía al descarrilar tren en Adamuz (Córdoba)

Agencias

El descarrilamiento sobre las 19,45 horas de un tren que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que invadiera la vía contigua, se ha saldado este domingo con varios heridos, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en sus redes sociales. La circulación de trenes de Alta Velocidad (AV) continúa suspendida.

Por su parte, el 061 ha desplegado un amplio dispositivo ante el incidente, que incluye cinco UVIs móviles, un vehículo de apoyo logístico y cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia (DCCU), para atender a los heridos y coordinar la asistencia en el lugar.

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según ha informado Adif a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press.

Hasta el momento, no se ha facilitado información sobre la duración prevista de la suspensión del servicio.

EuropaPress

