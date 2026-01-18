Ocho policías muertos en una oleada de ataques y motines en Guatemala

La Policía Nacional Civil de Guatemala ha logrado retomar el control en la prisión Renovación 1 tras un motín, aunque todavía se mantiene la tensión en otros centros penitenciarios donde los reclusos continúan gobernando la situación. Según publicó el diario guatemalteco Prensa Libre, el país enfrenta una compleja ola de violencia que dejó al menos ocho agentes muertos y una decena de heridos en las últimas horas, tanto en la capital como en localidades aledañas como Villa Nueva, Villa Canales, Chinautla, San Pedro Ayampuc y Santa Catarina Pinula.

Prensa Libre detalló que los motines en los centros penitenciarios Fraijanes 2 y Preventivo de la Zona 18 permanecen sin control oficial, mientras se investiga la coordinación entre estos incidentes en las cárceles y los ataques contra fuerzas del orden en distintos puntos del área metropolitana. Las autoridades atribuyen estos hechos a una estrategia coordinada desde el interior de las prisiones, según han declarado fuentes policiales y de socorro como Bomberos Voluntarios, Municipales y Departamentales.

El mismo medio puntualizó que la Policía Nacional Civil informó la “neutralización” de Aldo Dupie Ochoa Mejía, conocido como “El Lobo”, quien sería líder del Barrio 18 y señalado como organizador principal de los recientes motines. Las fuerzas de seguridad identifican a Ochoa Mejía como una de las figuras más influyentes dentro de la organización criminal y consideran que los disturbios en varias cárceles forman parte de un plan concertado.

De acuerdo con las declaraciones del ministro de Gobernación, Marcon Antonio Villeda, recogidas por Prensa Libre, los policías caídos son catalogados como “héroes”, y se encuentran en marcha operativos conjuntos entre la Policía Nacional Civil y el Ejército para contener la expansión de la violencia. El Ministerio de la Defensa, por su parte, comunicó la continuidad de la denominada Operación Centinela, cuyo fin es reforzar la seguridad en las inmediaciones de las prisiones donde persisten incidentes y amenazas.

El titular de Defensa, Henry Saenz, explicó que los operativos han ingresado en una segunda fase en la que se busca atacar directamente a lo que describió como “la presencia de terroristas, denominados mareros”. La estrategia planteada prevé redoblar el despliegue tanto de efectivos militares como de recursos logísticos, con el objetivo de recuperar la normalidad y restaurar el control estatal en los centros penitenciarios.

Ante el riesgo de nuevos episodios violentos, la ministra de Educación, Anabella Giracca, informó la suspensión total de clases en todos los sectores educativos del país, incluidos los establecimientos privados, por cooperativa y municipales. Prensa Libre reportó que la medida busca preservar la seguridad de estudiantes y docentes en un contexto donde no se descartan nuevos ataques o disturbios derivados de la escalada criminal.

Prensa Libre complementó que el más reciente balance elaborado por cuerpos de emergencia cifra en ocho los agentes fallecidos, aunque la Policía Nacional Civil reconoce oficialmente siete muertes vinculadas directamente con los ataques y confrontaciones. Otras diez personas vinculadas a las fuerzas de seguridad se encuentran hospitalizadas tras los enfrentamientos registrados en distintas zonas, donde los grupos armados atacaron vehículos oficiales y sedes policiales.

El inicio de los incidentes, según las reconstrucciones publicadas por Prensa Libre, se sitúa en la ciudad de Guatemala y varias periferias, donde grupos criminales desplegaron una serie de acciones violentas de carácter aparentemente simultáneo. Aunque las autoridades no han divulgado la cifra oficial de reclusos implicados en los motines, la participación de líderes de bandas criminales en la organización de los ataques figura como una hipótesis central en las investigaciones en curso.

La sociedad permanece a la expectativa ante la evolución de la crisis de seguridad, con patrullajes intensificados en áreas urbanas y la presencia de unidades militares en apoyo a la labor policial. Además, las autoridades exhortan a la población a colaborar con las fuerzas del orden, evitando la circulación cerca de los epicentros del conflicto y siguiendo las indicaciones oficiales para reducir riesgos.

La cobertura de Prensa Libre remarca la preocupación tanto de autoridades gubernamentales como de la sociedad civil ante la posibilidad de nuevos brotes de violencia durante los próximos días. Mientras continúan los controles y las investigaciones, se mantiene la incertidumbre sobre la extensión de la influencia de las pandillas en el interior de los centros penitenciarios y la capacidad del Estado para atajar la escalada de incidentes violentos que afectaron tanto a cuerpos de seguridad como a la población civil.