Las autoridades de Indonesia encuentran los restos del avión desaparecido con once personas a bordo

Las autoridades de Indonesia han localizado este domingo los restos del avión de vigilancia ATR 42-500 Turboprop desaparecido el sábado durante un trayecto entre Yogyakarta y Makassar, en el sur de la isla de Sulawesi, con once personas a bordo.

La aeronave propiedad del grupo de aviación Indonesia Air Transport, que perdió contacto con el control de tráfico aéreo en torno a las 13.30 horas (hora local), se habría estrellado mientras descendía en altitud a medida que se aproximaba al Aeropuerto Internacional Sultán Hasanuddin de Makassar, ha informado el diario 'The Jakarta Globe' citando al Ministerio de Transportes indonesio.

En el momento de su desaparición, el avión --fletado por el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca-- transportaba a siete tripulantes y tres trabajadores del Ministerio, además del piloto, el capitán Andy Dahananto. Las condiciones meteorológicas a esa hora en el lugar del incidente indicaban una visibilidad de aproximadamente ocho kilómetros, con condiciones parcialmente nubladas.

En un comunicado recogido por el mismo medio, el Director General de Aviación Civil del país, Lukman Laisa, ha relatado que los controladores aéreos habían indicado al capitán que se aproximase a la pista de aterrizaje número 21, si bien "durante la aproximación, se identificó que la aeronave no estaba en la trayectoria de aproximación prescrita".

A partir de ese momento, ha agregado Lukman, no pudieron transmitir con éxito las instrucciones adicionales para corregir la trayectoria del aterrizaje. "Se perdió la comunicación con la aeronave y se declaró la pérdida de contacto", ha lamentado antes de explicar que "la dinámica meteorológica local puede ser impredecible en el corredor de aproximación al Aeropuerto".

Tras perder el contacto con la aeronave, las autoridades indonesias desplegaron equipos de búsqueda y rescate, concentrando sus esfuerzos en la zona montañosa de Bantimurung, en Maros, cerca de la última ubicación conocida del avión.

Tras hallar los restos del avión, el jefe la agencia de rescate de Sulawesi del Sur, Muhammad Arif Anwar, ha informado del despliegue de otras 1.200 personas que se sumarán a las labores de búsqueda de los tripulantes desaparecidos. "Nuestra prioridad es buscar a las víctimas y esperamos que haya algunas que podamos evacuar con seguridad", ha aseverado.