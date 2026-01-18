Agencias

La isla de La Gomera registra un cero energético aunque comienza a restaurarse la red eléctrica

Guardar

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha avanzado este domingo que la isla de La Gomera ha registrado un cero energético a las 12.13 horas.

Clavijo, a través de su cuenta oficial en 'X', ha señalado que debido a lo sucedido ha recibido una llamada de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y se está haciendo un seguimiento de la situación.

De todos modos, ha indicado que "en estos momentos se ha comenzado a restaurar la red eléctrica" en la isla.

La Gomera ya sufrió un cero energético en julio de 2023, producido entonces por un incendio en la Central Eléctrica de El Palmar, en San Sebastián de La Gomera.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Infografías del domingo 18 de enero de 2026

Infobae

VÍDEO: Tractoradas recorren Extremadura contra Mercosur y la PAC: "Estamos ahogados"

Agricultores de varias localidades denuncian pérdidas, falta de ayudas y una situación insostenible tras los cambios en las reglas del comercio internacional y los recortes en las subvenciones europeas, advirtiendo que el futuro del campo es “muy negro”

Infobae

La jornada de votación transcurre sin incidentes en Portugal, según la Comisión Electoral

Infobae

Öcalan considera enfrentamientos armados en Siria un "sabotaje" al proceso de paz kurdo

Infobae

La entidad financiera estadounidense State Street gana 2.339 millones de euros, un 9,4% más

El grupo reportó un incremento de sus beneficios en comparación con el año anterior, impulsado por mayores comisiones e intereses, junto a una mejora de la rentabilidad y un avance en sus indicadores financieros clave según su CEO

La entidad financiera estadounidense State