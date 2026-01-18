La isla de La Gomera registra un cero energético aunque comienza a restaurarse la red eléctrica

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha avanzado este domingo que la isla de La Gomera ha registrado un cero energético a las 12.13 horas.

Clavijo, a través de su cuenta oficial en 'X', ha señalado que debido a lo sucedido ha recibido una llamada de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y se está haciendo un seguimiento de la situación.

De todos modos, ha indicado que "en estos momentos se ha comenzado a restaurar la red eléctrica" en la isla.

La Gomera ya sufrió un cero energético en julio de 2023, producido entonces por un incendio en la Central Eléctrica de El Palmar, en San Sebastián de La Gomera.