La administración tecnócrata para Gaza se centrará en reconstruir el enclave bajo "la democracia y la "paz"

El economista palestino y ex viceministro de la Autoridad Palestina, Ali Shaath, quien encabeza Comisión Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), que supervisará la realidad de posguerra del enclave palestino --en colaboración con la Junta Ejecutiva de Paz para Gaza--, ha firmado este sábado los principios rectores de la comisión que se centrarán en la reconstrucción de la Franja en base a "la paz, la democracia y la justicia".

"Nos comprometemos a establecer la seguridad, a restablecer los servicios esenciales que constituyen la base de la dignidad humana, como la electricidad, el agua, la atención médica y la educación, así como a cultivar una sociedad basada en la paz, la democracia y la justicia", reza el documento rector.

De esta manera, se da el primer paso de la administración tecnócrata, que busca reemplazar la autoridad del movimiento islamista palestino Hamás para avanzar hacia la reconstrucción de la Franja de Gaza.

La CNAG aspira a restaurar "no solo" la "infraestructura" del enclave palestino, sino también su "espíritu", y a que el período de transición sirva como "base para una prosperidad palestina duradera".

Entre sus objetivos también está implementar una "economía productiva" que acabe con el desempleo y ofrezca "oportunidades para todos". Una propuesta que no ha sido todavía aclarada, a pesar de que Trump deslizó hace varios meses la idea de hacer de la Franja un resort vacacional y expulsar a los palestinos del enclave.

"Abrazamos la paz, a través de la cual nos esforzamos por asegurar el camino hacia los verdaderos derechos palestinos y la autodeterminación", ha indicado Ali Shaath.

Trump anunció este pasado viernes la composición de Junta de Paz, en la que participarán entre otros el ex primer ministro británico Tony Blair, el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial de Trump, Steve Witkoff; Jared Kushner, yerno del presidente; Robert Gabriel, asesor adjunto de Seguridad Nacional. También participará el multimillonario estadounidense Marc Rowan, consejero delegado de Apollo Global Management, y el empresario indio-estadounidense Ajay Banga.

Por su parte, las autoridades de Israel no han visto con buenos ojos la creación de la Junta Ejecutiva de Paz para Gaza, que tendrá que trabajar con la CNAG en la reconstrucción. "El anuncio sobre la composición de la Junta Ejecutiva de Gaza no fue coordinado con Israel y es contrario a su política", ha anunciado la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Además, el inquilino de la Casa Blanca ha invitado a participar en esta junta --entre otros líderes mundiales-- al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien ha mantenido una posición beligerante con las acciones de Israel sobre la Franja.

