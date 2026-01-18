José Yélamo hace un alegato en defensa de María José Campanario

Durante las grabaciones de la última edición de "El Desafío", María José Campanario se vio obligada a recibir atención hospitalaria en varias ocasiones tras afrontar crisis derivadas de su diagnóstico de fibromialgia. Según publicó el medio, estas situaciones no detuvieron su participación en el programa, ya que después de los episodios médicos logró reincorporarse a las pruebas, evidenciando una rápida recuperación a pesar del desgaste físico.

El medio señaló en la cobertura de la reciente cena de nominados de los Premios Iris, organizada por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, que José Yélamo, presentador y compañero de Campanario en el programa, compartió detalles sobre el papel que ha desempeñado. Yélamo afirmó que las capacidades de Campanario han sorprendido no solo a la audiencia de "El Desafío", sino también al propio equipo y concursantes, quienes no habían anticipado la fortaleza mental y física con la que se enfrentó a los retos planteados por el formato televisivo.

José Yélamo, en declaraciones consignadas por el medio, destacó que María José Campanario "es una persona que supera todos los límites que podamos pensar". Al referirse a la enfermedad crónica que padece la concursante, comentó: "María José tiene una enfermedad, la fibromialgia, que le ha hecho pasarlo muy mal, ha sufrido alguna crisis durante la grabación de esta edición, yo lo he visto en primera persona, yo no he visto eso nunca, he visto a María José como han tenido que llevarla al hospital, como ha venido destrozada físicamente días después, y se ha repuesto a todo y se ha enfrentado".

La participación de Campanario en "El Desafío" ha sido objeto de análisis tanto por los seguidores del programa como por quienes comparten con ella la convivencia durante las grabaciones. El medio detalló que los momentos fuera de cámara, especialmente durante las comidas, se convirtieron en momentos de esparcimiento donde Campanario fue reconocida por su sentido del humor y su capacidad para animar al grupo. Yélamo relató: "Hemos pasado comidas allí —porque aquello era un poco una burbuja— y pasábamos horas y horas en la que llorábamos de risa, escuchando las anécdotas y las historietas que nos contaba".

De acuerdo con la información consignada por el medio, la percepción sobre la concursante ha cambiado a medida que avanzaba la grabación del programa y se hacían evidentes sus respuestas tanto ante el sufrimiento físico ocasionado por su enfermedad como ante la exigencia de las pruebas. José Yélamo reconoció la valentía y resiliencia que ha mostrado Campanario frente a las adversidades, valorando especialmente el coraje y la actitud positiva con la que ha afrontado su participación.

El seguimiento de la trayectoria de María José Campanario en "El Desafío" ha motivado reacciones dentro y fuera del plató, pues su presencia desafía los prejuicios vinculados a la fibromialgia, una enfermedad que puede provocar episodios de dolor generalizado y fatiga crónica, según la descripción realizada por el presentador a través del citado medio. Además de superar las limitaciones físicas, la concursante ha destacado por contribuir a un ambiente distendido y por la complicidad que generó con sus compañeros de equipo durante la experiencia televisiva.

En el contexto de los Premios Iris, donde se dieron a conocer detalles inéditos acerca de la convivencia y las pruebas enfrentadas, Yélamo remarcó que por estas vivencias considera que María José Campanario "es una persona excepcional" que "tiene una valentía y un coraje tremendo". El medio subraya que este reconocimiento público por parte del presentador remarca el impacto que ha tenido la concursante tanto en el plano profesional como en el personal, reforzando la percepción general sobre el ejemplo que ofrece a espectadores y compañeros de programa.

Las declaraciones de José Yélamo, recogidas por el medio durante el evento, evidencian cómo la experiencia de Campanario sirve como referente de superación para quienes enfrentan enfermedades crónicas. Los hechos relatados en torno a su paso por "El Desafío" refuerzan la cobertura que la prensa ha realizado sobre la capacidad de los participantes para sobreponerse no solo a pruebas físicas, sino también a situaciones extremas vinculadas al estado de salud, aportando una mirada distinta sobre los retos personales que emergen en este tipo de formatos televisivos.