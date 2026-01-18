La actuación defensiva y en los rebotes de Hugo González cobró protagonismo en la victoria que los Boston Celtics aseguraron sobre los Atlanta Hawks, según informó el medio de comunicación. Los Celtics alcanzaron una diferencia considerable en el marcador ya antes del descanso, consolidando así su posición al frente de la Conferencia Este de la NBA y relegando a los Hawks a un papel secundario durante todo el encuentro.

Tal como publicó el medio, Boston venció a Atlanta con un marcador final de 132 a 106 el pasado sábado. El equipo dirigido por Joe Mazzulla se destacó en el segundo cuarto al anotar 52 puntos, cifra que se posiciona como la segunda más alta conseguida por un equipo en un solo cuarto en la historia de la liga estadounidense. Esta racha ofensiva permitió a los de Massachusetts terminar la primera mitad con una ventaja significativa de 82 a 51.

Durante la reanudación, los Celtics aumentaron su renta hasta llegar a los 117 puntos, mientras que los Hawks intentaban recortar distancias. Únicamente en el último parcial, cuando el conjunto de Boston ya había puesto a sus suplentes en pista, los locales lograron maquillar parcialmente el marcador, consignó la fuente original.

El alero Jaylen Brown encabezó la ofensiva de Boston con 41 puntos, seguido de Sam Hauser, quien contribuyó con 30 unidades. Ambos jugadores fueron determinantes para neutralizar a Onyeka Okongwu, principal referente ofensivo de Atlanta, que sumó 21 tantos en su casillero individual.

Por parte de los Celtics, el joven español Hugo González, procedente de Madrid, entró en acción desde el banquillo. González participó durante 30 minutos y aportó siete unidades, con una efectividad de 3 aciertos en 5 intentos al aro, incluido un triple en dos oportunidades, además de capturar nueve rebotes. El medio destacó el impacto de González precisamente en aspectos defensivos y en la lucha bajo los tableros, aspectos que contribuyeron a limitar las segundas oportunidades de los Hawks.

Con este resultado, señaló el medio, Boston obtuvo su segunda victoria consecutiva y afianzó su segunda posición en la Conferencia Este con un balance de 26 victorias y 15 derrotas. Únicamente los Detroit Pistons permanecen por delante, ostentando 30 triunfos y 10 reveses en la campaña.

El partido y la actuación colectiva de los Celtics, en especial su rendimiento ofensivo en el segundo cuarto, marcan un registro histórico en la NBA, mientras que el desempeño de González reafirma el aporte de jugadores jóvenes europeos en una de las ligas más competitivas del baloncesto internacional.