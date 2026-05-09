Agencias

Sanidad confirma el resultado negativo en hantavirus de la mujer ingresada en Alicante

Guardar
Imagen YAY5FHZ4HFH7VOCPHW2P4VCSBM

El Centro Nacional de Microbiología ha confirmado que la PCR realizada a la ciudadana ingresada en un hospital de Alicante ha dado resultado negativo para hantavirus, aunque el protocolo establecido prevé la realización de una segunda prueba transcurridas 24 horas, según ha informado el Ministerio de Sanidad.

La mujer, de 32 años, fue ingresada este viernes en una habitación de aislamiento con presión negativa tras presentar sintomatología respiratoria leve --principalmente tos-- después de haber compartido un vuelo con una de las pasajeras del crucero MV Hondius que falleció posteriormente.

PUBLICIDAD

Conforme al protocolo, si la segunda PCR vuelve a dar negativo, la paciente pasará a ser considerada contacto con cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Si, por el contrario, el resultado fuera positivo, sería trasladada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital La Fe.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Macron reivindica desde Egipto la francofonía para unificar el continente africano

Infobae

Gobierno colombiano refuerza con 600 soldados la seguridad en el departamento de Arauca

Infobae

Cayetana Guillén Cuervo está lista para "capitanear" el barco de los Premios Platino

Infobae

El primer ministro libanés destaca "avances significativos" con Damasco tras mantener una reunión con Al Shara

El primer ministro libanés destaca "avances significativos" con Damasco tras mantener una reunión con Al Shara

Más de 100 personas enfermas con norovirus en un crucero que zarpó de Florida (EEUU)

Infobae