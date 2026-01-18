Eugenia Martínez de Irujo, madrina de excepción de San Antón 2026

El Padre Ángel ha bendecido a todos los animales y visitantes asistentes al acto que ha tenido lugar en la Fundación El Arca de Noé, en Morata de Tajuña, con motivo de San Antón 2026. El evento ha contado con la presencia de Alejandra Botto, presidenta de la fundación, y de Eugenia Martínez de Irujo como madrina de excepción.

El acto tiene como objetivo concienciar y promover entre la sociedad española la adopción y tenencia responsable de nuestros animales de compañía así como su deber de proteger y cuidar a todos los animales.

"La manera que yo tengo de entender la protección animal dista mucho de lo que sucede en el resto de España... yo entiendo el trabajo como algo impositivo, no como una exhibición de todo lo malo aunque es verdad que hay que mostrar el abandono y maltrato animal, pero parto de la idea de que hay que promover los distintos tipos de animales que tenemos y animar a la gente que vengan a los centros por amor y porque les aporten a ellos", explicaba Alejandra.

Por su parte, Eugenia aseguraba que "mi gran pasión" son los animales y por eso no dudó ni un momento asistir como madrina de excepción porque "todos unidos podemos hacer muchas cosas por ellos, no solo por los abandonos sino por el maltrato". "Es importante concienciar a la gente, con todo el abandono que hay, hay que adoptar animales, que las protectoras hacen una labor magnífica y están hasta arriba, creo que entre todos lo conseguiremos", explicaba la hija de la Duquesa de Alba.

Por su parte, el Padre Ángel hacía hincapié en que "concienciando a muchas personas que no les abandonen y que adopten" para evitar el sufrimiento de los animales y, sobre todo, ese abandono tan polémico.