El rey Abdalá de Jordania recibe la invitación para sumarse a la Junta de Paz para Gaza

El rey Abdalá II de Jordania ha recibido una invitación para sumarse a la Junta de Paz liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se encargará de la gestión de la Franja de Gaza.

"Su Majestad el Rey Abdalá II ha recibido una invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, para unirse a la Junta de Paz", ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores jordano en un comunicado. Los documentos adjuntos a la invitación "se están estudiando actualmente de acuerdo con los procedimientos legales internos".

"El Reino aprecia el papel de liderazgo del presidente Trump para alcanzar un alto el fuego en Gaza y lanzar el plan de paz integral, así como los esfuerzos que está realizando para lograr la seguridad, la estabilidad y la paz", ha explicado el portavoz del Ministerio, Fuad Mayali.

Este pasado sábado Trump invitó a sus homólogos turco, egipcio y argentino, Recep Tayyip Erdogan, Abdelfatá al Sisi y Javier Milei, así como al primer ministro canadiense, Mark Carney y al presidente de Paraguay, Santiago Peña. Ya el domingo han recibido también invitación el presidente de Hungría, Viktor Orbán, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Trump anunció el viernes los primeros nombres de la junta, en la que participarán el ex primer ministro británico Tony Blair, el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial de Trump, Steve Witkoff; Jared Kushner, yerno del presidente, o Robert Gabriel, asesor adjunto de Seguridad Nacional. También participará el multimillonario estadounidense Marc Rowan, consejero delegado de Apollo Global Management, y el empresario indio-estadounidense Ajay Banga.