El Ejército de EEUU pide a las fuerzas del Gobierno sirio que cesen su ofensiva contra las FDS

La reanudación de los combates entre el Ejército sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), que actúan como brazo militar no oficial de la región semiautónoma del norte y este de Siria, ha confirmado la ruptura de las conversaciones de integración entre las autoridades de Damasco y la Administración Autónoma para el Norte y Este de Siria (AANES). Según detalló la agencia Europa Press, este fracaso en las negociaciones ha desencadenado una escalada de tensión que afecta directamente a la alianza internacional en la lucha contra Estado Islámico, donde las FDS se han mantenido como socios claves de Estados Unidos.

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha realizado un llamamiento público para que las fuerzas del Gobierno sirio detengan su ofensiva contra las milicias kurdas-árabes presentes en el noreste de Siria. Europa Press informó que, mediante un comunicado difundido poco antes de que las tropas del Gobierno sirio anunciaran su entrada en la localidad de Al Taqba, el comandante del CENTCOM, almirante Brad Cooper, urgió a “rebajar la tensión lo antes posible”, advirtiendo que la operación internacional contra las células de Estado Islámico en Siria requiere de una cooperación estable y sin interrupciones.

En palabras del almirante Cooper, recogidas por Europa Press, “instamos a las fuerzas del Gobierno sirio a cesar todas sus actividades ofensivas entre Alepo y Al Taqba”. Cooper subrayó también que “la persecución agresiva de Estado Islámico y la aplicación sin descanso de presión militar que conlleva necesita de un trabajo en equipo entre los socios sirios y en coordinación con fuerzas estadounidenses e internacionales”. La declaración enfatizó la importancia de lograr un ambiente de paz tanto dentro de Siria como en su entorno regional para favorecer la estabilidad.

La reciente ofensiva gubernamental contra las posiciones de las FDS ha situado la cooperación internacional en una posición de alarma, ya que estas milicias son consideradas por Washington como un elemento esencial en la contención de los remanentes de Estado Islámico en la región. Tal como publicó Europa Press, la acción militar del Gobierno sirio podría derivar en un debilitamiento de la campaña internacional y en una crisis política de mayor envergadura si los enfrentamientos se prolongan.

Fuentes de la Administración Autónoma para el Norte y Este de Siria informaron a la cadena Al Yazira, citada por Europa Press, que Ahmed al Shara, líder de las autoridades de Damasco e identificado como un exyihadista, mantuvo durante las últimas horas una conversación telefónica calificada como “positiva” con Mazlum Abdi, comandante de las FDS. Ambos líderes trataron la urgencia de contener el repunte de la violencia y consideraron la posibilidad de concertar un encuentro en la capital siria para alcanzar algún tipo de entendimiento político que permita frenar la escalada.

El mismo reporte de Europa Press añadió que, según fuentes oficiales, la reunión entre Al Shara y Abdi podría celebrarse en Damasco durante la jornada, con la participación del enviado especial de Estados Unidos, Tom Barrack, quien estuvo de visita en el vecino Kurdistán iraquí la jornada anterior. Este movimiento diplomático pretende evitar una mayor polarización y buscar alternativas para restaurar el diálogo entre las partes enfrentadas.

En el contexto de estos acontecimientos, la misión estadounidense destacó que mantener la unidad entre las fuerzas opositoras a Estado Islámico resulta imprescindible ante la persistencia de la amenaza yihadista. Europa Press explicó que la fragmentación del frente antiyihadista dificultaría la presión militar sobre las células activas de Estado Islámico y abriría un contexto de inestabilidad perjudicial para la seguridad de Siria y sus inmediaciones.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la tensión surgida tras la entrada de las fuerzas sirias en Al Taqba refleja el delicado equilibrio que caracteriza la estructura política y militar del noreste de Siria. La coalición internacional encabeza esfuerzos para evitar que estos desencuentros desemboquen en una crisis de mayor alcance, mientras las partes implicadas exploran canales diplomáticos para contener la crisis y restablecer una coordinación efectiva en las operaciones contra Estado Islámico.