El Eurogrupo aborda hoy la extensión del margen fiscal a los Estados para impulsar inversiones energéticas

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) debatirán este jueves en Luxemburgo la propuesta de la Comisión Europea para dar más margen fiscal a los Estados miembro a la hora de realizar inversiones destinadas a reforzar la seguridad energética y acelerar la transición ecológica del bloque.

La iniciativa forma parte del paquete de primavera del Semestre Europeo presentado la pasada semana por el Ejecutivo comunitario y abre la puerta a ampliar el alcance de la cláusula nacional de escape utilizada recientemente para facilitar el aumento del gasto en defensa a determinadas inversiones vinculadas a la resiliencia energética.

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Fuentes europeas señalan que los ministros mantendrán un primer intercambio de opiniones sobre esta propuesta, que Bruselas considera compatible con la sostenibilidad de las finanzas públicas y que responde a las peticiones planteadas recientemente por países como España e Italia para contar con mayor capacidad de financiación de proyectos estratégicos en este ámbito.

Se espera además que la Comisión explique a los Estados miembro los motivos que la han llevado a plantear esta iniciativa, de la que por el momento se conocen pocos detalles y que, según las mismas fuentes, constituye un "equilibrio razonable" al permitir avanzar en la descarbonización y reforzar la seguridad europea en este ámbito "sin comprometer la sostenibilidad fiscal".

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El debate tendrá lugar durante una reunión marcada también por la presentación de las conclusiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía de la eurozona, en la que la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, expondrá a los ministros las recomendaciones derivadas de la revisión anual de las políticas económicas del área del euro y en la que no participará el titular de economía español, Carlos Cuerpo.

Según fuentes europeas, el FMI prevé alertar sobre los riesgos que siguen pesando sobre el crecimiento económico europeo y subrayar la necesidad de reforzar la competitividad y la productividad del bloque mediante medidas como la profundización del mercado único, el avance de la unión de ahorro e inversión o el refuerzo de la financiación de bienes públicos europeos.

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Por su parte, fuentes del Ministerio de Economía español esperan también que el organismo internacional insista en la necesidad de avanzar en políticas comunes para reforzar la seguridad energética, impulsar las energías renovables, mejorar las interconexiones transfronterizas y desarrollar una industria europea de tecnologías limpias.

En el formato inclusivo del Eurogrupo, que reúne también a los Estados miembro que no comparten la moneda única, los ministros abordarán específicamente la seguridad económica y energética de la Unión Europea a partir de un análisis elaborado por el FMI.

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El Fondo defenderá previsiblemente la necesidad de seguir reduciendo vulnerabilidades estructurales y avanzar en una planificación a largo plazo de las inversiones necesarias para la transición hacia fuentes más limpias.

LUZ VERDE A LA CLÁUSULA DE ESCAPE PARA ESPAÑA

Ya el viernes, los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) prevén dar luz verde a la activación de la cláusula nacional de escape para España en materia de defensa, una medida que permitirá acomodar el aumento del gasto militar dentro del nuevo marco fiscal europeo.

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La autorización permitirá a España superar temporalmente las tasas máximas de crecimiento del gasto neto acordadas con Bruselas siempre que el incremento esté vinculado a inversiones en este ámbito, en línea con la flexibilidad habilitada por la Comisión para el conjunto de Estados miembro.

El Gobierno de España solicitó acogerse a este mecanismo el pasado mes de abril alegando el impacto de la guerra en Ucrania sobre la seguridad europea y la necesidad de modernizar su equipamiento militar y desarrollar nuevas capacidades tecnológicas, una petición que la Comisión avaló al considerar que el actual contexto de seguridad constituye una circunstancia "excepcional".

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Entre los principales asuntos a tratar figura también la reforma del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM, por sus siglas en inglés), sobre la que los ministros intentarán alcanzar una orientación general para ampliar su alcance y reforzar las medidas contra la elusión.

Asimismo, los titulares del ramo mantendrán un debate político sobre el paquete de integración y supervisión de mercados financieros, examinarán las consecuencias económicas y financieras de la guerra de Rusia contra Ucrania y aprobarán varias modificaciones de planes nacionales de recuperación y resiliencia, entre ellos el de España.

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