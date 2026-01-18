Agencias

Diego Pablo Simeone: "En poco estaremos hablando de los goles de Julián"

Guardar

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, confesó que les faltó contundencia para evitar un tramo final de cierta incertidumbre por el marcador corto ante el Deportivo Alavés, al tiempo que celebró el gran momento de Alexander Sorloth y apuntó que pronto estarán hablando de los goles de Julián Álvarez.

"Es fútbol. Hicimos un muy buen partido, el primer tiempo fue de los mejores. Tuvimos ocasiones de gol, es lo que se necesita. Había que tener tranquilidad en el segundo tiempo y seguir insistiendo. Llegas a los últimos 10 minutos, el rival siente que tiene posibilidades porque la ventaja es mínima y es normal atravesar un momento con esa sensación de que te pueden empatar el partido porque ganábamos solo 1-0", afirmó en rueda de prensa.

Por otro lado, el 'Cholo' fue preguntado por la sequía del argentino Julián Álvarez. "Jugó un muy buen partido, no le tocó hacer gol, pero con el Madrid hizo un muy buen partido, contra el Deportivo también, y el gol llegará. No me preocupa porque el gol lo tiene. En poco estaremos hablando de los goles de Julián", dijo.

"No hay otra manera de aceptar las cosas. Hay veces que eres contundente y otras que lo eres menos, lo tengo aceptado. La gente la veo muy bien, muy cerca del equipo, es importante, les necesitamos cerca", añadió, al ser preguntado por algunos pitos del Metropolitano en ese apretado desenlace.

Además, Simeone habló de Sorloth, autor del 1-0. "Desde que llegó al equipo es el momento que lo veo mucho más estable, regular, dentro de lo que necesitamos, con goles, situaciones de gol todos los partidos. No se le puede decir nada, lo que le está transmitiendo al equipo es lo que necesitamos", apuntó.

"Puede ser que el equipo ha interpretado que teníamos que defender ese 1-0, y lo hicieron muy bien", añadió sobre los cambios. Además, el técnico rojiblanco confesó que espera refuerzos tras la salida de varios jugadores. "Hoy no están y no hay ninguno todavía, estamos esperando que esto avance, buscar las necesidades que hemos ido hablando. Hoy Gallagher podía haber entrado si estaba. Nos vamos acomodando a todo", terminó.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La RFEF y Castellón presentan la Supercopa de España Iberdrola

Castellón se convertirá en sede de la competencia que enfrentará a los cuatro mejores equipos del país, con actividades paralelas de enfoque social, educativo y solidario, y un fuerte respaldo institucional a la igualdad en el deporte

La RFEF y Castellón presentan

Spanish Brass actuará en Francia, Estados Unidos o Corea del Sur durante 2026 tras pasar el jueves por Guadalajara

El afamado grupo de viento-metal prepara una ambiciosa programación internacional que contempla presentaciones en importantes escenarios de Europa, América y Asia, además de talleres y colaboraciones con instituciones musicales de referencia durante el próximo año

Spanish Brass actuará en Francia,

Bertín Osborne en el punto de mira tras aplazar su asistencia a las fiestas de Alcobendas

La preocupación crece tras la repentina cancelación de un acto a cargo del reconocido presentador, quien aún no se ha pronunciado ni ha ofrecido detalles sobre el motivo que le impide acudir a la cita en Alcobendas

Bertín Osborne en el punto

La Infanta Elena y Victoria Federica abandonan Zarzuela tras asistir a la capilla ardiente de Irene de Grecia

Familiares y amigos más cercanos de la princesa Irene acompañan a la reina Sofía en una ceremonia íntima en Madrid, mientras el rey emérito, impedido por motivos de salud, no podrá asistir a la despedida ni al entierro en Atenas

La Infanta Elena y Victoria

Fuerzas sirias comienzan a desplegarse en ciudad controlada por kurdos ante nuevo acuerdo

Infobae