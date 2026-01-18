Cardona: "El accidente de Ana fue un golpe duro pero sigo viendo opciones de medalla en relevo"

Madrid, 18 ene (EFE).- Casi un desconocido para el gran público, Oriol Cardona, la gran figura del esquí de montaña hispano, puede convertirse, dentro de un mes y de un plumazo, en la más grande estrella de toda la historia del olimpismo invernal español, si confirma los pronósticos en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia).

En la segunda parte de una entrevista con la Agencia EFE, Cardona nacido hace 31 años en Banyoles (Girona) y que el pasado jueves ganó en Courchevel (Francia) la prueba de la Copa del Mundo de sprint -modalidad en la que es doble campeón mundial y de Europa; y que debutará en el calendario olímpico- explica cómo son sus pruebas y cómo reaccionó al conocer el grave accidente de su compañera en el relevo, la andaluza Ana Alonso; que ya ha vuelto a competir con garantías tras ser atropellada hace dos meses y medio por un coche mientras entrenaba en bicicleta.

Pregunta: Sus pruebas son preciosas para quien las ve por la televisión, pero desde fuera parecen durísimas. ¿Cómo describiría una de sus pruebas, para que lo entienda todo el mundo? ¿cómo se vive, 'desde dentro', nunca mejor dicho, una prueba de esquí de montaña?

Respuesta: Desde fuera parecen más llanas de lo que son; pero, cuando estás ahí, tienes una pared delante que tienes que subir. Y son duras. Sí, son duras. Pero también tienen un tiempo de esfuerzo que pasa muy rápido. Y enseguida estás arriba. Hay muchos cambios de posiciones; y cada carrera es diferente. Entre los corredores, hay quien tiende más a cruzarse y hay quien tiende más a jugar limpio.

No sé, es todo un mundo. Al tener que hacer varias rondas, supongo que desde casa se ve todo muy tranquilo. Si fuese una sola ronda, está bien; pero si tienes que hacer todo el circuito cuatro veces, parece que no, pero el cansancio te va desgastando. Pero bueno, es entretenido. Se vea desde donde se vea.

P: Es más entretenido para mí, que las veo sentado.

R: Es más cómodo, sí (ríe). Totalmente.

P: ¿Qué pasó por su cabeza cuando se enteró de que a Ana Alonso (granadina, su compañera en el relevo sprint, en el que también aspiran, como mínimo a medalla en los Juegos) la había atropellado un coche?

R: Fue un golpe muy duro, muy duro. No tanto al principio, porque ella estaba bien; sí que tenía un hombro un poco mal, pero se hablaba de que quizá fuera una lesión menor.

Ya luego, al cabo de unos días, cuando le realizaron pruebas, nos dijeron que eran los (ligamentos) cruzados (de la rodilla izquierda). Y eso fue un golpe duro, porque yo me rompí los cruzados hace bastantes años; y sé lo que es.

Estábamos todo el equipo allí concentrados, en Sierra Nevada (Granada). Me acuerdo que fue duro; pero imagino que fue mucho peor para ella. Pero lo bueno es que ella tiene una mentalidad muy fuerte y lo ha sacado para adelante muy, muy bien.

P: ¿Se sigue viendo favorito, con ella, con miras a la prueba por relevos de los Juegos, asimismo en Bormio? ¿Cree que Ana (vigésima quinta en el sprint del pasado jueves en Courchevel y sobresaliente octava en la vertical disputada en esa estación francesa sólo un día después) llegará a tiempo para que ustedes sigan siendo candidatos, como poco, a medalla olímpica en el relevo? Lo bueno es que sus pruebas serán al final de los Juegos.

R: Sí. Siempre he confiado en ella. Evidentemente, siempre hay momentos de dudas, porque sabes que es una lesión muy grande. Pero estábamos todo el equipo al cien por cien con ella (en las pruebas de esta semana, en Courchevel). Y no tanto el resultado de la prueba sprint, sino en la vertical del día siguiente. Ahí dio un golpe de autoridad. Fue decir: "Aquí estoy. He vuelto".

El resultado que obtuvo (quedó octava) fue increíble, viniendo de donde viene. Y sí, evidentemente sigo viendo opciones de sacar medalla con ella en el relevo de los Juegos. Al cien por cien.

Adrián R. Huber