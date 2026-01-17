UE y Mercosur firman el acuerdo de libre comercio en Asunción con la ausencia destacada de Lula

En el encuentro celebrado en Asunción, el presidente pro tempore del Mercosur, Santiago Peña, destacó que el acuerdo birregional representa la unión de dos mercados que, en conjunto, concentran aproximadamente 800 millones de habitantes. Peña instó a profundizar la cooperación entre Europa y Sudamérica, subrayando el valor del multilateralismo como vía para dejar atrás tendencias unilaterales. De acuerdo con información publicada por Europa Press, la firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur ha sido calificada como un momento que sienta precedente en la relación entre ambas regiones, marcando el inicio de una etapa caracterizada por una mayor integración económica.

El acto contó con representantes de ambos bloques, aunque sobresalió la ausencia del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo apoyo al proceso resultó decisivo para alcanzar el nuevo pacto. Durante sus palabras, Santiago Peña señaló el papel de Lula da Silva como uno de los principales promotores de la iniciativa, recordando el impulso aportado por líderes visionarios del Mercosur que apostaron por la integración en el siglo XXI. Europa Press recogió que Peña aprovechó su intervención para saludar a Lula y recalcar la importancia de la participación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien también intervino durante la ceremonia.

Ursula von der Leyen remarcó que este acuerdo es producto de una elección clara de cooperación frente a las tendencias que apuestan por la división. Según la dirigente europea, la suma de las economías de la Unión Europea y el Mercosur representa cerca del 20 % del Producto Interno Bruto mundial, un dato relevante para entender el peso global del pacto. Sostuvo que el entendimiento constituye “el logro de una generación para beneficio de las próximas generaciones” y señaló que “larga vida a la amistad entre nuestros pueblos y entre nuestros países”, según lo consignado por Europa Press.

Entre los asistentes también figuró el presidente de Argentina, Javier Milei, quien remarcó que la culminación del acuerdo comercial no se define como el fin de un proceso, sino como el punto de partida para un mayor involucramiento económico con actores internacionales. Europa Press informó que Milei aprovechó la ocasión para insistir en la nueva orientación de la política exterior argentina, centrada en la apertura y la competencia, y manifestó que este logro reafirma ese sentido de dirección. Milei realizó, además, una breve referencia a la situación en Venezuela, solicitando la liberación de “presos políticos”, entre ellos el ciudadano argentino Nahuel Gallo, y resaltó la “determinación” del expresidente estadounidense Donald Trump en las decisiones relacionadas con el país sudamericano.

António Costa, presidente del Consejo Europeo, se sumó a los dirigentes que avalaron la importancia estratégica del pacto. Entre quienes participaron también figuraron el presidente uruguayo, Yamandú Orsi; el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; y el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, según el relato publicado por Europa Press.

En sus intervenciones, los jefes de Estado y altos funcionarios hicieron constante referencia al carácter histórico del acuerdo, enfatizando que la cooperación birregional servirá para optimizar las oportunidades comerciales y para fortalecer la presencia de ambas geografías en la economía global. Los discursos destacaron, asimismo, el valor simbólico de sellar el tratado en una época caracterizada por tensiones geopolíticas y transformaciones económicas a nivel internacional.

Von der Leyen recalcó que la integración lograda refleja la voluntad de los países de América Latina de rechazar la rivalidad, reforzando su compromiso con la democracia y el acercamiento entre pueblos. La responsable comunitaria puntualizó que el acuerdo con Mercosur transmite un mensaje relevante al mundo, mostrando que es posible avanzar en la cooperación aun en escenarios de incertidumbre global, según reflejó Europa Press.

El presidente paraguayo, por su parte, citó una leyenda guaraní para ilustrar el paso que supone dejar atrás el unilateralismo, reiterando el llamado a construir un nuevo espíritu de hermandad entre los continentes involucrados. La coincidencia sobre la trascendencia del momento fue un tema recurrente en la jornada, tal como recogió Europa Press en su cobertura del acto, que se desarrolló bajo la expectativa de una relación comercial más estrecha y equilibrada entre los dos bloques.

La iniciativa, presentada por los líderes presentes como un avance sustancial, abre una etapa inédita en la relación entre la Unión Europea y el Mercosur, y está concebida como base para nuevos acuerdos, según lo planteado por distintas autoridades durante la firma en Asunción.