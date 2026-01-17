Trump pide "un nuevo gobierno" para Irán y señala a Jamenei por ser un "enfermo" que mata a su pueblo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este sábado que "es hora de buscar un nuevo gobierno" para Irán y ha señalado en particular al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, por ser un "enfermo" que mata a manifestantes.

Trump ha respondido así a Jamenei, quien ha acusado este sábado al mandatario estadounidense de ser "culpable" de los muertos registrados durante la ola de protestas que vive el país, más de 3.400, según organizaciones de Derechos Humanos.

"De lo que es culpable como líder del país es de la completa destrucción del país y del uso de la violencia a niveles jamás vistos hasta ahora", ha afirmado Trump en una entrevista con el portal Politico.

"Para mantener el país en funcionamiento, a su muy bajo nivel de funcionamiento, los dirigentes deberían concentrarse en gestionar el país bien, como hago yo en Estados Unidos, y no matar a personas por millares para mantener el control", ha argumentado. "Gobernar va de respeto, no de miedo y muerte", ha añadido.

Para Trump, Jamenei "es un enfermo que debería gobernar su país adecuadamente y dejar de matar a gente". "Su país es el peor país del mundo para vivir por lo mal que está gobernado", ha argüido antes de referirse de nuevo a la cifra de 800 ahorcamientos evitados el jueves, un dato que no ha sido corroborado por las autoridades iraníes. "La mejor decisión que ha tomado jamás (Jamenei) ha sido no colgar a más de 800 personas hace dos días", ha apuntado.

Jamenei ha hablado de Trump durante la conmemoración de la fiesta del Eid al Mabath para llamar a la calma y asegurar que su país "no irá a la guerra", pero tampoco "perdonará a los criminales nacionales e internacionales". El ayatolá ha insistido una vez más que la violencia en lo que comenzó siendo una protesta contra el desplome de la moneda nacional es culpa de Estados Unidos.

"Es una sedición americana, y tal como hemos roto el espinazo de la sedición, también vamos a romper el espinazo de los sediciosos", ha avisado antes de declararse convencido de que lo que está ocurriendo en el país es fruto de una "incitación" de Estados Unidos, con el objetivo último de "devorar a Irán".

Irán ha afirmado que las manifestaciones derivaron en violencia para dar una "excusa" al presidente estadounidense, Donald Trump, para intervenir militarmente. Por ello, ha abogado ante Washington por un proceso de diálogo para resolver las diferencias, si bien ha afirmado que el país está "preparado" para hacer frente a un conflicto bélico.