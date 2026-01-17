Rusia y Ucrania acuerdan un "alto el fuego local" para acometer reparaciones en la central nuclear de Zaporiyia

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha anunciado este viernes un acuerdo de alto el fuego temporal y local en los alrededores de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa y en manos de las tropas rusas desde marzo de 2022, para acometer las reparaciones necesarias en la última línea eléctrica de reserva de la instalación nuclear, fuera de servicio por los ataques del pasado 2 de enero.

"El OIEA continúa trabajando estrechamente con ambas partes para garantizar la seguridad en la central nuclear de (Zaporiyia) y prevenir un accidente nuclear durante el conflicto. Este alto el fuego temporal, el cuarto que negociamos, demuestra el papel indispensable que seguimos desempeñando", ha aseverado el director general del OIEA, Rafael Grossi.

Un equipo del OIEA ha salido de Viena para controlar los trabajos que comenzarán en los próximos días. Los técnicos tratarán de poner en funcionamiento la línea de 330 kilovatios, "dañada y desconectada", y que se una a la línea principal de 750 kilovatios, la única de la que dependía tras los ataques de enero.

Ya esta semana, otro equipo de técnicos del organismo ha evaluado las medidas adoptadas por la central para mantener la seguridad en momentos de meteorología adversa y ha confirmado la correcta implementación de las medidas de protección invernal para evitar la congelación del agua en los pozos de agua subterránea.

Igualmente, para evitar daños por las temperaturas "gélidas", los responsables de la planta controlarán la temperatura de la calefacción local para garantizar el correcto funcionamiento de los generadores diesel de emergencia, necesarios en caso de otro corte de suministro eléctrico.

Otras centrales como la de Chernóbil también han sufrido desconexiones de alguna línea eléctrica en las últimas semanas debido a la actividad militar en la zona, "un hecho que subraya una vez más la importancia de una infraestructura de red eléctrica confiable para la seguridad nuclear", ha afirmado Grossi.

Solo en los últimos siete días, observadores del OIEA ha detectado actividad militar en las cinco plantas nucleares de Ucrania, incluso con fuertes explosiones en sus alrededores.

"El deterioro de la red eléctrica de Ucrania debido a la persistente actividad militar tiene implicaciones directas para la seguridad nuclear de sus instalaciones nucleares. El OIEA seguirá evaluando prioritariamente la funcionalidad de estas subestaciones críticas", ha añadido.

Rusia y Ucrania se culpan mutuamente de los bombardeos contra la infraestructura de apoyo de la central --controlada por las tropas rusas desde los primeros compases de la guerra--, que se ha quedado en hasta 12 ocasiones sin corriente desde febrero de 2022. Otro alto el fuego temporal negociado por el OIEA el pasado 30 de diciembre ya permitió realizar reparaciones en dicha línea.