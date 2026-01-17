Luciano Benavides gana el Dakar en motos por dos segundos

El piloto argentino Luciano Benavides (KTM) se ha proclamado campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría de motos por solo dos segundos después de una última etapa, de 105 kilómetros de especial con salida y meta en Yanbu (Arabia Saudí) y ganada por el español Edgar Canet (KTM), en la que se benefició de un error de navegación del estadounidense Ricky Brabec (Honda).

La locura se apoderó de la jornada definitiva en la clasificación de las dos ruedas. Brabec, que llegaba líder al último día, se perdió por una nota confusa en el 'roadbook' a falta de tres o cuatro kilómetros para la meta y comenzó a perder su ventaja sobre Benavides.

El piloto sudamericano, cuarto en la edición de 2025, aprovechó el error para aventajarle en el esprint final y hacerse con el 'Toureg' por solo dos segundos, la renta más pequeña en la historia del 'raid'. Con ello, emula a su hermano Kevin, campeón en 2021 y 2023, y otorga el tercer triunfo de su historia a Argentina.

Mientras, Edgar Canet protagonizó una fantástica jornada en la que, tras salir 31 minutos después de Brabec, logró cruzar la meta con el mejor tiempo (49:03), seis segundos mejor que su compañero de equipo Luciano Benavides, consiguiendo así su tercera victoria en esta edición, después de las logradas en el prólogo y en la primera etapa.

Tercero, a 47 segundos, terminó el también español Tosha Schareina (Honda), que también se subió al podio en la general; el valenciano, que en 2025 fue segundo en la clasificación final, se sube al tercer cajón del podio, al concluir la carrera a 25:12 de Benavides.