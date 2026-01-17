Las autoridades kurdas declaran su insatisfacción sobre el nuevo decreto identitario firmado por Al Shara

Las autoridades kurdas de la región semiautónoma del noreste de Siria han expresado su descontento ante el decreto firmado este pasado viernes por el presidente sirio, Ahmed Al Shara, que garantiza la identidad cultural del pueblo kurdo, al percibirlo como un texto "provisional", lejos de sus aspiraciones de ver sus derechos garantizados por una Constitución nacional.

"La promulgación de cualquier decreto no puede constituir una auténtica garantía de los derechos de todas las comunidades sirias a menos que forme parte de un marco constitucional integral que reconozca y proteja los derechos de todos sin excepción", ha zanjado la Administración Autónoma y Democrática del Norte y el Este de Siria, la AANES, en un comunicado publicado en su página web.

El decreto de Al Shara manifiesta que "los ciudadanos kurdos sirios son una parte esencial e integral del pueblo sirio" y que su "identidad cultural y lingüística es una parte inseparable de la identidad nacional"; un reconocimiento que aparece tras los gravísimos enfrentamientos entre el Ejército sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (el Ejército "oficioso" de la AANES) en la ciudad de Alepo y en medio de, por ahora, infructuosos esfuerzos de integración.

Para la AANES, el texto "no satisface las aspiraciones" y responde que los derechos "no se preservan mediante decretos provisionales", sino que "se protegen y se establecen mediante constituciones permanentes que expresan la voluntad de todos los pueblos y sus componentes".

Si bien "representa un primer paso", las autoridades kurdas recuerdan que, en su opinión, la "solución fundamental a la cuestión de los derechos y libertades en Siria reside en un diálogo nacional amplio y una Constitución democrática descentralizada que garantice una asociación genuina entre todos los sirios".