Kiev recupera la calefacción tras varios días de cortes por bombardeos rusos

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha anunciado este sábado que la calefacción en la capital de Ucrania se está restableciendo gradualmente tras varios días de cortes.

"Cerca de 50 edificios de gran altura permanecen sin calefacción, escribió Klitschko en Telegram. Cabe recordar que, tras un gran ataque aéreo ruso el 9 de enero, la calefacción urbana se redujo inicialmente a 6.000 edificios residenciales, aproximadamente la mitad del parque de viviendas.

"Los empleados municipales trabajan sin descanso", ha hecho saber Klitschko. Kiev está experimentando un duro invierno con temperaturas que llegan a los -16ºC por la noche. La situación es especialmente grave en Kiev, con tres millones de habitantes, donde las autoridades han implementado cortes de electricidad de emergencia en los últimos días.

Según la empresa de servicios públicos DTEK, otro ataque aéreo en las afueras de Kiev en la madrugada del sábado provocó que 56.000 hogares en el suburbio de Bucha se quedaran sin electricidad. También se reportaron apagones de emergencia en los suburbios de Browary y Boryspil, debido a que las condiciones invernales ralentizaron las reparaciones.

Las instalaciones energéticas en la región sur de Odesa también fueron bombardeadas durante la noche, según informaron las autoridades locales.

Las autoridades ucranianas argumentan que el ejército ruso está atacando deliberadamente la infraestructura urbana para desocupar las grandes ciudades en pleno invierno. Klitschko se encuentra bajo presión, ya que el presidente Volodimir Zelenski lo ha criticado por supuestamente no preparar a Kiev para tales emergencias. El alcalde asegura que se trata de una larga disputa política entre ambos.